Piątek 10 kwietnia 2020 Surface Neo dopiero w przyszłym roku

Autor: Wedelek | źródło: SlashGear | 05:16 Microsoft zdecydował się opóźnić o kilka miesięcy premierę swojego dwuekranowego laptopa Surface Neo, w związku z czym ten pojawi się na rynku dopiero w 2021 roku, a nie pod koniec 2020 jak pierwotnie planowano. Oficjalnie opóźnienie jest wywołane epidemią wirusa COVID 19, ale równie dobrze może to być jedynie wymówka. Laptop z serii Surface Neo ma przecież pracować pod kontrolą specjalnej wersji Windows 10X, a ta najprawdopodobniej nie jest jeszcze gotowa. W tym momencie warto przypomnieć, że w maju nie będzie aktualizacji dla Windows 10 dodających nowe funkcje. Microsoft skupi się jedynie na łataniu błędów i poprawianiu już istniejących rozwiązań.



Nim jednak do tego dojdzie dostaniemy jeszcze jedną, sporą aktualizację, która wprowadzi między innymi nowe elementy GUI, w tym zupełnie odświeżone menu start, którego wygląd znajdziecie poniżej.



Created by the @Windows design team, this animated clip illustrates a sliver of the #UX evolution and modernization of the Windows experience. Let us know what you think in the comments below! pic.twitter.com/s4SVXncLEo — Microsoft Design (@MicrosoftDesign) April 6, 2020





