Piątek 10 kwietnia 2020 Desktopowy Alder Lake jeszcze w tym roku?

Autor: Wedelek | źródło: Weibo | 05:29 Jeden z użytkowników forum Weibo opublikował w sieci dwa nowe slajdy będące ponoć wewnętrznymi dokumentami Intela. Widać na nich zaplanowane na ten rok nowe produkty, a wśród nich oprócz mobilnego Tiger Lake znajduje się też desktopowy Alder Lake. Układ ten ma być produkowany w 10nm litografii i mieć wzorem Lakefielda hybrydową budowę. TOPowy model otrzyma osiem mocnych rdzeni i osiem słabszych, aktywowanych w trybie IDLE. Będzie to połączenie rdzeni Willow Cove lub Golden Cove z Tremont lub Gracemont. Jeżeli informacja ta się potwierdzi, to czeka nas kolejna ciekawa premiera od Intela.



Do tej pory najciekawiej na tym tle prezentowały się układy z serii DG na bazie architektury Gen 12, oraz przywoływane tu Tiger Lake, które oprócz nowych rdzeni z wyższym IPC otrzymają o 50% więcej pamięci L3 niż Ice Lake, które zastępują.



Intel pracuje również w pocie czoła nad nową litografią 7nm, która ma godnie zastąpić wysłużony proces 14nm. Plany zakładają, że najważniejsze produkty w tym procesie pojawią się w przyszłym roku, a w 2022 większość portfolio ma być już wytwarzana w 7nm.









