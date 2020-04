Piątek 10 kwietnia 2020 Tajemniczy Google Zork z Ryzenami i Androidem znaleziony w GeekBenchu

Autor: Wedelek | źródło: Tom's Hardware | 05:45 (1) Redaktorzy portalu NotebookCheck odkryli w bazach danych benchmarków Geekbench 4 i Geekbench 5 dwa wpisy datowane na 1 kwietnia, które odnoszą się do dwóch nowych APU z serii Ryzen pracujących na tajemniczej platformie Google Zork pod dyktando Androida 9. O ile nie jest to prima aprilisowy żart, to być może niebawem czeka nas premiera nowego, ciekawego urządzenia z rodziny Chromebook lub taniego laptopa konwertowalnego tej firmy. Opisywane układy to 15W modele Ryzen 3250C i 3700C, które najprawdopodobniej są zmodyfikowanymi wersjami Ryzenów 3700U oraz 3250U.



Ich znana specyfikacja wygląda następująco:







K O M E N T A R Z E

Ten obrazek został przerobiony w necie już pierwszego. (autor: Mario1978 | data: 10/04/20 | godz.: 10:16 )

Chciałbym , żeby polskie portale zamieszczały informacje na temat technologii nie tylko te pozytywne dla USA.Użytkownik żeby szukać informacji o nowościach musi nie tylko docierać na anglojęzyczne portale ale i te z alfabetem sylabicznym.

Spóźniony Pryma Aprilis.



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.