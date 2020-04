Piątek 10 kwietnia 2020 Sherlock Holmes, Close to the Sun, Wheels of Aurelia oraz Just Cause 4 za darmo od Epica

Autor: Wedelek | źródło: Epic Store | 19:00 Przez najbliższy tydzień gracze mogą przypisać do swojego konta w sklepie Epic Store dwie bardzo ciekawe produkcje skupiające się wokół zagadek kryminalnych. Pierwsza z nich to Sherlock Holmes: Crimes and Punishments, w której wcielimy się w rolę sławnego detektywa - Sherlocka Holmesa. Równie ciekawie prezentuje się druga z darmowych produkcji, którą jest Close To The Sun. Wcielamy się w niej w dziennikarkę - Rosę Archer, która przybywa na statek badawczy Helios w poszukiwaniu siostry. Na miejscu zastaje jednak puste sale wypełnione wynalazkami Nicola Tesli, gnijące zwłoki i ostrzeżenie o trwającej kwarantannie.



Jeżeli takie klimaty Was nie interesują, to od 16 kwietnia Epic zaoferuje nam kolejne dwie darmowe gry. Pierwsza to narracyjno-przygodowa produkcja o nazwie Wheels of Aurelia w której wybierzemy się na wycieczkę wzdłuż wybrzeża Włoch lat 70-tych. Naszym szoferem będzie żywiołowa Lella i to jej przygody będziemy śledzić.



Druga produkcja to jeden z najbardziej rozpoznawalnych tytułów jakie w 2018 roku trafiły na platformy PS4, PC i Xbox One. Gra Just Cause 4 to akcyjniak z otwartym światem i ciekawą historią w ramach której trafiamy do fikcyjnego państwa Solis w Ameryce Południowej. Zadaniem kierowanego przez nas protagonisty będzie walka z krwawym reżimem oraz przeciwnościami losu w postaci kapryśnej i ekstremalnej pogody.



