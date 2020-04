Wtorek 14 kwietnia 2020 ASUS GeForce GT710 z czterema portami HDMI

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 09:52 (2) ASUS wprowadza na rynek nietypową kartę graficzną. Jest to GeForce GT710, wyposażony w 4 złącza HDMI. Karta jest adresowana do komputerów biurowych oraz zastosowań typu digital signage, czyli np. ekranów reklamowych. Produkt oferuje możliwość wyświetlania obrazu na czterech ekranach, a przy tym jego cena jest niska i wynosi 50 USD. Na płytce drukowanej umieszczono 28nm układ GK208 ze 192 procesorami strumieniowymi, oraz 1GB pamięci DDR3. Układ graficzny jest schładzany przez pasywny system chłodzenia.



Rozdzielczość obsługiwanych ekranów to maksymalnie 4K, przy czym przy podłączeniu jednego ekranu o rozdzielczości 4K częstotliwość odświeżania wynosi 60 Hz, a przy podłączeniu od 2 do 4 ekranów 4K jest redukowana do 30 Hz. Problem ten nie występuje przy rozdzielczości Full HD, w której wszystkie cztery ekrany będą odświeżane z częstotliwością 60 Hz







K O M E N T A R Z E

Hmmm. (autor: Muchomor | data: 14/04/20 | godz.: 11:12 )

" ... a przy tym jego cena jest niska i wynosi 50 Hz ..." - Zbychu, zatwierdzaj newsy przed wysłaniem, na trzeźwo!



ASUS fail (autor: rookie | data: 14/04/20 | godz.: 11:35 )

Dawać układ sprzed 6 lat? Really? Nie mogli zastosować o wiele nowocześniejszego 1030? Chyba, że ta 710 targetuje kolekcjonerów antyków...



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.