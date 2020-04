Wtorek 14 kwietnia 2020 34-calowy monitor bez zakrzywionego ekranu od IIyama

Autor: Zbyszek | źródło: IIyama | 10:03 IIyama wprowadza do sprzedaży nowy monitor komputerowy przeznaczony dla graczy. Jest to model IIyama G-Master GB3461WQSU, z 34-calową matrycą IPS o rozdzielczości 3440x1440 pikseli, czasie reakcji plamki 1ms i częstotliwości odświeżania 144 Hz. Pomimo proporcji 21:9 i dość szerokiego ekranu, jego powierzchnia jest zupełnie płaska i nie została zakrzywiona jak w wielu 34-calowych monitorach dostępnych na rynku. Zastosowana matryca wyświetla natywnie 16,7 mln kolorów i oferuje kontrast statyczny 1000:1, jasność 350 cd/m2, kąty widzenia 178 stopni w pionie i poziomie oraz pokrycie przestrzeni barwnej wynoszące 100 procent normy sRGB i 74 procent normy NTSC.



Monitor jest też zgodny z funkcją Adaptive-Sync i AMD FreeSync Premium z HDR w zakresie 48-144 Hz. Zastosowana matryca jest wyposażona w rozwiązania redukujące migotanie obrazu i ilość szkodliwego niebieskiego światła.



Na wyposażeniu znajdują się dwa wejścia HDMI, jedno DisplayPort oraz zintegrowany dwuportowy hub USB 3.0 i wyjście na słuchawki. Sugerowana cena to 479 Euro.







