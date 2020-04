Wtorek 14 kwietnia 2020 Nowe laptopy ASUSa z procesorem Ryzen 7 4800H

Autor: Zbyszek | źródło: ASUS | 10:21 (2) ASUS wprowadza do sprzedaży dwa nowe laptopy przeznaczone dla graczy. Są to TUF Gaming A15 ( TUF506IU-ES74) o przekątnej ekranu 15,6-cala oraz TUF Gaming A17 (TUF706IU-AS76) o przekątnej ekranu 17,3-cala. Obydwa są wyposażone w ekrany IPS o rozdzielczości Full HD i częstotliwości odświeżania 144 Hz oraz 8-rdzeniowy procesor AMD Ryzen 7 4800H. Do dyspozycji jest też 16 GB pamięci RAM, nośnik SSD NVMe o pojemności 512 GB lub 1TB, oraz karta graficzna GeForce GTX 1660 Ti lub GeForce RTX 2060. Laptopy mają baterie o pojemności 90Wh, jedno złącze USB 3.1 gen 2 typu C i dwa USB 3.1 gen 1 typu A, wyjście HDMI, oraz łączność Gigabit Ethernet, Bluetooth i WiFi 802.11ac.



Ceny w zależności od pojemności dysku i karty graficznej wynoszą od 999 do 1199 USD.







K O M E N T A R Z E

sss (autor: madsheep | data: 14/04/20 | godz.: 11:00 )

Obydwa są wyposażone w ekrany IPS o rozdzielczości Full HD i częstotliwości odświeżania

aha, częstotliwość nieznana



Właśnie takie coś mnie interesuje tylko (autor: Mario1978 | data: 14/04/20 | godz.: 11:20 )

jakbyśmy mieli tam GPU RX5600M lub RX5700M to byłbym bardziej zadowolony.Jednak dopłacanie do tego by znalazło się tam GPU od Nvidia nie widzi mi się.



