Wtorek 14 kwietnia 2020 Windows 10: Microsoft szykuje aktualizację 2020 May Update

Autor: Zbyszek | źródło: TechSpot | 10:42 (1) Microsoft przygotowuje się do wydania kolejnej dużej, corocznej aktualizacji dla swojego systemu Windows 10. Będzie to aktualizacja o nazwie 2020 May Update, nosząca obecnie nazwę kodową "Manganese". Jej wstępna wersja została właśnie udostępniona dla uczestników programu Insider, którzy informują o najważniejszych nowościach przygotowanych przez Microsoft. Według nich, aktualizacja 2020 May Update przynosi udoskonalony Menadżer Zadań, w którym znalazły się m.in informacje o temperaturze komponentów PC, oraz ulepszone i bardziej rozbudowane zarządzanie pracą usługi Windows Update.



Kolejną z nowości jest opcja "restore this PC from the cloud" pozwalająca na przywrócenie stanu komputera z kopii zachowanej wcześniej w tzw. Chmurze. Usprawnienia objęły też agenta Cortana, wyszukiwarkę systemową, oraz zarządzanie siecią.







Kopia w chmurze... (autor: Kenjiro | data: 14/04/20 | godz.: 11:15 )

Chciałbym zobaczyć przywracanie 300 GB systemu wraz z softem z chmury...



PS. Tak, tyle zajmuje system z programami do pracy deweloperskiej...



