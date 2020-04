Wtorek 14 kwietnia 2020 Spadek sprzedaży komputerów PC w 1. kwartale 2020 roku

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 11:01 (1) Jak informuje firma Analityczna Canalys, w 1. kwartale tego roku na świecie nastąpił spadek sprzedaży gotowych komputerów PC. Spadek sprzedaży liczony względem tego samego okresu roku ubiegłego, czyli 1. kwartału 2019 roku, wyniósł w minionym kwartale 8 procent, i był największy od 4 lat - po tym, jak wcześniej w 1. kwartale 2016 roku odnotowano 12 procentowy spadek sprzedaży komputerów PC. Sumarycznie, w ostatnim kwartale producenci dostarczyli na rynek 53,68 mln gotowych komputerów osobistych - zarówno stacjonarnych jak i przenośnych.



Liderem rynku była firma Lenovo, której udało się wyprzedzić pod względem sprzedaży HP. W sumie Lenovo sprzedało 12,83 mln sztuk komputerów - 23,9 procent z ogólnej sprzedaży. Sprzedaż HP wyniosła 11,7 mln sztuk - 21,8 procent ogółu, a Della 10,49 mln sztuk -19,6 procent ogółu. Czwarta pozycja przypadła Apple (sprzedaż 3,22 mln sztuk, udział w rynku 6,0 procent), a piąta firmie Acer (sprzedaż 3,12 mln sztuk, udział w rynku 5,8 procent), Wszyscy pozostali producenci dostarczyli łącznie 12,31 mln sztuk gotowych komputerów PC.



Pomimo trwających zawirowań związanych z epidemią wirusa COVID-19, analitycy z Canalys spodziewają się, że sprzedaż komputerów PC w trwającym obecnie 2. kwartale będzie większa aniżeli w 1. kwartale. Ma to wynikać m.in z tego, że praca zdalna wygeneruje dodatkowe potrzeby na sprzęt komputerowy, zwłaszcza przenośny. Wzrośnie też sprzedaż monitorów i drukarek oraz peryferiów.









Z tymi komputerami to teraz jest różnie. (autor: Mario1978 | data: 14/04/20 | godz.: 11:24 )

Sporo osób w domu ma desktop słabszy niż Smartfony na rynku z tamtego roku.O tych co nie dawno miały premierę lub będą miały nie ma co wspominać.Teraz firmy muszą zadbać , żeby ze Smartfona zrobić desktop a ekran monitora lub TV jako wyświetlacz tego małego urządzenia, które także można nazwać desktop.Potrzeba tylko odpowiednich narzędzi i dodatkowych peryferii a i Smartfony będą desktopem.



