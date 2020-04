Środa 15 kwietnia 2020 Microsoft przedłuża wsparcie dla Windows 10 w wersji 1809

Autor: Zbyszek | źródło: Microsoft | 07:21 Microsoft poinformował, że postanowił przedłużyć okres wsparcia technicznego dla systemu Windows 10 w wersji 1809, wprowadzonej półtorej roku temu przez aktualizację Windows 10 October 2018 Update. Dotychczas wsprcie dla tej wersji Windows 10 wygasało 12 maja tego roku. Micorosft stwierdził jednak, że w obecnej sytuacji część firm i klientów indywidualnych mogłaby zwyczajnie nie zdążyć ze zaktualizowaniem tej wersji Windowsa do nowszej, dlatego okres wsparcia został przedłużony o 6 miesięcy, do 12 listopada 2020 roku. Zmiana dotyczy wersji Home, Pro, Pro Education, Pro for Workstations i IoT Core.



Na liście nie znajduje się natomiast wersjia Enterprise przeznaczona dla największych przedsiębiorstw. Z drugiej strony korzystają one z zaawansowanych systemów zarządzania oprogramowaniem i zdalnej instalacji oprogramowania (np. SCCM), co znacznie ułatwia aktualizację w ich środowiskach.



