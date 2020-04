Środa 15 kwietnia 2020 Huawei przenosi produkcję 14nm chipów z TSMC do SIMC

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 07:35 Od jakiegoś czsau administracja Stanów Zjednoczonych prowadzi działania zmierzające do zablokowania możliwości produkowania układów scalonych firmy Huawei w fabrykach TSMC. Ponieważ TSMC korzysta z amerykańskich poddostawców, zamawiając u nich m.in urządzenia i oprogramowanie potrzebne do wytwarzania układów scalonych, rząd USA planuje wprowadzenia icencji określającej, do produkcji jakich chipów mogą być wykorzystywane dostarczane z USA do TSMC technologie. Tymczasem jeszcze przed wejściem w życie tego rozwiązania Huawei zdecydował się uprzedzić krok USA.



HiSilicon, należący do Huaweii i odpowiedzialnych za projektowanie jego chipów, poinformował o przeniesieniu produkcji 14nm układów scalonych z fabryk TSMC do chińskiego producenta SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation). Od teraz wszystkie 14nm procesory zamawiane będą właśnie w SMIC.



To jednak rozwiązuje problem Huaweii tylko częściowo - wszystkie bardziej zaawansowane procesory do droższych smartfonów wytwarzane są w 7nm litografii przez TSMC. Chiński producent SMIC aktualnie nie posiada w swojej ofercie odpowiednika tak zaawansowanej litografii TSMC.



Nie wiadomo jakie będzie dalsze posunięcie Huawei, ale według nieoficjalnych informacji produkcja 7nm chipów może zostać przeniesiona do fabryk Samsunga. Jednocześnie Huawei jest zdeterminowany, aby zdążyć z jej migracją jeszcze przed wprowadzeniem amerykańskich regulacji, a tym samym zachować ciągłość produkcji swoich najdroższych smartfonów.



