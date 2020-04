Środa 15 kwietnia 2020 Nowe procesory AMD EPYC z wysokimi częstotliwościami taktowania

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 07:32 Firma AMD poszerzyła swoja ofertę 2. generacji procesorów AMD EPYC o trzy nowe modele: AMD EPYC 7F32 (8 rdzeni), 7F52 (16 rdzeni) i 7F72 (24 rdzenie). Procesory nie posiadają bardzo dużej liczby rdzeni, ale wyróżniają się bardzo wysokimi częstotliwościami taktowania. Według AMD, ich wydajność w przeliczeniu na pojedynczy rdzeń jest obecnie najwyższa sposród wszywstkich procesorów serwerowych dostęnych na rynku. 8-rdzeniowy EPYC 7F32 jest taktowany zegarem bazowym 3,7 GHz (3,9 GHz z Turbo). 16-rdzeniowy EPYC 7F52 ma taktowanie bazowe 3,5 GHz i taktowanie Turbo 3,9 GHz, a 24-rdzeniowy EPYC 7F72 ma taktowanie bazowe 3,2 GHz i taktowanie Turbo 3,7 GHz.



Dodatkowo CPU mają dość dużą pamięć podręczną L3 - wersja 8 rdzeniowa ma 128 MB cache L3, wersja 16 rdzeniowa ma 256 MB pamieci cache L3, a wersja 24-rdzeniowa ma 192 MB pamięci podręcznej L3.



Zdaniem AMD, nowe procesory EPYC sprawdzą się we wszystkich zastosowaniach serwerowych, w których bardzo istotna jest wydajność pojedynczego rdzenia, takich jak m.in. serwery bazodanowe, vSAN, obliczenia związane z dynamiką płynów i inne zastosowania HPC wymagające wysokiej wydajności jednowątkowej.



Według AMD, procesory EPYC 7F32, 7F52 i 7F72 są w tych zastosowaniach szybsze o najbardziej wydajnych procesorów konkurencji - o 17 procent bardziej wydajne w zastosowaniach SQL, do 47 procent bardziej wydajne w VMmark 3.1 i do 94 procent bardziej wydajne w obliczeniach związanych z dynamiką płynów.







