Środa 15 kwietnia 2020 Czy naprawa MacBooka w 2020 roku się opłaca?

Naprawa MacBooka - najczęstsze awarie



Komputery Apple są bardzo chętnie wybierane zarówno do pracy biurowej, nauki, jak i zwykłego codziennego użytkowania. Mimo świetnej jakości wykonania, zdarza się, że laptop może odmówić posłuszeństwa. Zwykle uszkodzenia są związane z upadkami, bądź zalaniem cieczą. Serwis AppleFix z Wrocławia twierdzi, że ponad połowa przypadków dotyczy właśnie uszkodzeń mechanicznych. Do najpopularniejszych tego typu usterek można zaliczyć:



• Wymiana matrycy w MacBooku



Uszkodzona matryca to dla posiadaczy MacBooków poważny problem, który uniemożliwia normalne korzystanie z komputera. Rozbicie ekranu powoduje, że jedynym rozwiązaniem jest wymiana go na całkowicie nowy. Jeśli podczas uderzenia obudowa nie ucierpiała, to można dokonać refabrykacji matrycy. Wówczas serwis wymienia tylko uszkodzony element, pozostawiając pozostałe podzespoły laptopa. Naprawa tej usterki jest niezwykle trudna, dlatego należy zostawić MacBooka u fachowców, którzy będą w stanie go uratować.



• Naprawa płyty głównej



Płyta główna to bez dwóch zdań jeden z najważniejszych podzespołów w każdym MacBooku. Problemy z tym elementem mogą objawiać się kłopotami z wyświetlaniem obrazu, odtwarzaniem dźwięku, czy uruchamianiem systemu operacyjnego. W domowych warunkach nie da się jednoznacznie wskazać, czy faktycznie jest to uszkodzenie płyty głównej, dlatego należy jak najszybciej udać się do serwisu. Przywrócenie MacBooka do pierwotnego stanu nie jest proste, jednak wrocławski AppleFix twierdzi, że 99% płyt głównych można uratować. Szybka reakcja i oddanie urządzenia w ręce fachowców to klucz do sukcesu.



• Zalany MacBook



Zalany MacBook jest niezwykle trudny w naprawie, ponieważ nigdy nie wiadomo jakie podzespoły miały kontakt z cieczą. Gdy dojdzie już do wylania wody, czy napoju, należy bezwzględnie zachować spokój. W pierwszej kolejności wyłącz urządzenie i odetnij je od zasilania. Następnie należy pozostawić komputer do wyschnięcia. Po upływie 24 godzin trzeba udać się do serwisu. Suchy na pierwszy rzut oka MacBook nie musi działać poprawnie. Wewnątrz podzespołów może dojść do elektrokorozji, która powoduje rozmaite uszkodzenia.



Najlepszym sposobem na sprawdzenie tego jest przeprowadzenie szczegółowej diagnostyki. Dodatkowo, serwisanci myją płytę główną, osuszają ją i pod mikroskopem sprawdzają stan uszkodzeń. Po wykonaniu takiej czynności przygotowywana jest wycena. Macbooki w większości przypadków można uratować, jednak bardzo ważna jest szybka reakcja użytkownika.



Naprawa MacBooka - jaki serwis wybrać?



Wybór serwisu do naprawy MacBooka jest niezwykle istotny, dlatego dobrze zastanów się, gdzie oddasz swój sprzęt. Przede wszystkim zwróć uwagę na opinie o danym miejscu. Niezadowoleni klienci z pewnością podzielą się swoimi spostrzeżeniami o danym miejscu, a Ty będziesz mógł uchronić się przed nieudaną naprawą. Warto wybrać również serwis, zajmujący się wyłącznie naprawami sprzętu Apple.



Zwykle, serwisanci znają każde urządzenie od podszewki i są w stanie skutecznej je zdiagnozować, a co za tym idzie przywrócić do idealnego stanu. Niezwykle istotne jest również korzystanie przez serwis z oryginalnych części zamiennych. Tylko takie podzespoły będą w stanie zapewnić poprawną pracę laptopa.



Naprawa MacBooka - jaka cena?



Ceny napraw MacBooków są bardzo zróżnicowane i tak naprawdę wszystko zależy od stopnia uszkodzenia. Diagnoza urządzenia zwykle kosztuje około 100-150 złotych, natomiast naprawy zaczynają się od około 300 złotych i mogą sięgać nawet 2 tys. złotych. Serwis dla każdego klienta przygotowuje indywidualną wycenę. Serwis AppleFix z Wrocławia przy wykonywaniu kilku napraw oferuje dodatkową zniżkę. Dodatkowo, klienci mogą dostarczyć swój sprzęt za pośrednictwem kuriera. Wystarczy wypełnić formularz i zamówić go na koszt firmy. to doskonały sposób na zaoszczędzenie sporej ilości czasu!



