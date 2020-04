Czwartek 16 kwietnia 2020 AMD zyska na wyprowadzce Huawei z TSMC

Autor: Zbyszek | źródło: ChainNews | 06:17 Wczoraj Huawei poinformował, o przeniesieniu produkcji swoich 14nm chipów z fabryk TSMC do fabryk chińskiego SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation). Huawei będzie musiał uczynić ten sam krok także z nowszymi układami scalonymi wytwarzanymi w 7nm procesie litograficznym - i przenieść ich produkcję albo do Samsunga, albo zaczekać na opracowanie 7nm litografii przez SMIC. W innym wypadku z rynku znikną jego flagowe smartfony - nastąpi to wtedy, kiedy wejście w życie amerykańskich restrykcji licencyjnych pozbawi TSMC możliwości produkowania 7nm chipów dla Huawei. Zdaniem analityków, największym wygranym na wyprowadzce Huawei z TSMC zostanie firma AMD.



Zakończenie produkcji chipów dla Huawei uwoli część mocy produkcyjnych na 7nm liniach TSMC, zwalniając je dla pozostałych kontrachentów, m.in Nvidia, Apple i AMD. Zdaniem informatorów rynku, najwięcej z uwolnionych mocy produkcyjnych ma przypaść firmie AMD, dla której obecny poziom 7nm produkcji w TSMC jest niewystarczający.



Dodatkowo, sytuacja związana z koniecznością zaprzestaniem współpracy z Huawei miała już wpłynąć na przyszłe plany TSMC. Obecnie TSMC zamierza jeszcze ściślej współpracować z AMD. przygotowując specjalną i lepiej dopasowaną do potrzeb AMD wersję 5nm procesu litograficznego. Zostanie ona wykorzystana dla procesorów opartych o architekturę ZEN 4, oraz przyszyłych układów graficznych z architekturami RDNA 3 i CDNA 2. Decyzja o lepszym dopasowaniu 5nm litografii dla chipów AMD ma wynikać także z faktu, że obecnie TSMC spodziewa się bardzo dużego zapotrzebowania ze strony AMD na 5nm układy scalone.



