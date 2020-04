Czwartek 16 kwietnia 2020 Konsole PlayStation 5 początkowo nie będą dostępne w dużych ilościach

Autor: Zbyszek | źródło: Bloomberg | 06:06 Jak informuje Bloomberg, powołując się na swoje dobrze poinformowane źródła, dostępność konsol PlayStation 5 w momencie premiery będzie bardziej ograniczona, niż podczas debiutu poprzedniej konsoli PlayStation 4. Według źródeł cytowanych przez Bloomberga, Sony boryka się ze wzrostem cen komponentów. W efekcie koszt produkcji jednego egezmplarza ma wynosić od 500 do 550 USD, i będzie przekraczał cenę, w jakiej konsola będzie sprzedawana na rynku. Ta ma zostać ustawiona na tym samym poziomie, co cena konkurencyjnego Xbox Series X, i wyniesie prawdopodobnie 449 USD.



W efekcie, aby zmniejszyć straty, kierownictwo Sony miało podjąć decyzję o zmniejszeniu produkcji PlayStation 5 w początkowym okresie obecności na rynku. Do marca 2021 roku produkcja ma wynieść pomiędzy 5 a 6 milionów urządzeń, czyli niewiele ponad milion sztuk na miesiąc.



Tym samym zakup PlayStation 5 w pierwszych miesiącach po premierze ma być utrudniony, Bloomber radzi, aby osoby zainteresowane PS5 zamówiły konsolę w przedsprzedaży, aby otrzymać ją najszybciej i nie pozostawać bez możliowości późniejszego zakupu urządzenia przez dłuższy czas.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.