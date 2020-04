Czwartek 16 kwietnia 2020 Próbka inżynierska procesora Rocket Lake-S odnaleziona w bazie 3DMarka

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 05:57 W ciągu najbliższego miesiąca powinna nastąpić premiera 10 serii desktopowych procesorów Intela. Będą to układy o nazwie kodowej Comet-Lake S, wyposażone w do 10 rdzeni z architekturą Skylake, i zgodne z nową podstawką LGA 1200. Wiadomo, że Intel przygotowuje nowsze CPU dla gniazda LGA 1200, którymi będą procesory o nazwie kodowej Rocket Lake-S. Będą one posiadać 8 rdzeni ze znacznie nowszą architekturą Willow Cove, czyli ulepszoną wersją architektury Sunny Cove, oraz zintegrowany układ graficzny 12 generacji z 32 blokami EU. Chipy trafią na rynek prawdopodobnie jako 11 seria procesorów Core, a ich premiera spodziewana jest na początku 2021 roku.



W bazie danych benchmarka 3DMark odnaleziono właśnie wpis, zawierający dane techniczne procesora Rocket Lake-S. Próbka inżynierska o taktowaniu 1,8 GHz została umieszczona na płycie głównej Intel Corporation RocketLake S UDIMM 4L ERB.



Informacja oznacza, że albo Intel, albo ktoś z jego najbliższych partnerów biznesowych testuje już wczesne egzemplarze tych procesorów. Serwis WccFTech sugeruje, że tak wczesne testy próbek mogą świadczyć, że Intel czyni starania aby procesory Rocket Lake-S trafiły na rynek jeszcze końcem tego roku, co pomogłoby mu lepiej konkurować z zapowiadanymi przez AMD na 2. połowę tego roku desktopowymi procesorami Ryzen serii 4000 z architekturą ZEN 3.







