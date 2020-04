Verbatim prezentuje nowe dyski SSD na złączach NVMe PCIe oraz SATA III M.2 do modernizacji systemów

Firma Verbatim wprowadza nową serię wewnętrznych dysków SSD M.2 2280, oferujących większe prędkości zapisu i odczytu oraz mniejsze zużycie energii, idealne do modernizacji komputerów stacjonarnych, ultrabooków i notebooków. Dyski Verbatim M.2 SSD, oparte na technologii 3D NAND, w połączeniu z kontrolerem najnowszej generacji, poprawią czasy reakcji systemu, oferując szybsze uruchamianie, wyłączanie, czas wczytywania i płynną obsługę wielu zadań.



06.04.2020r. - Eschborn, Niemcy

Firma Verbatim wprowadza nową serię wewnętrznych dysków SSD M.2 2280, oferujących większe prędkości zapisu i odczytu oraz mniejsze zużycie energii, idealne do modernizacji komputerów stacjonarnych, ultrabooków i notebooków.

Dyski Verbatim M.2 SSD, oparte na technologii 3D NAND, w połączeniu z kontrolerem najnowszej generacji, poprawią czasy reakcji systemu, oferując szybsze uruchamianie, wyłączanie, czas wczytywania i płynną obsługę wielu zadań.

Dysk Vi3000 NVMe PCIe M.2 SSD

Interfejs NVMe został opracowany specjalnie na potrzeby technologii SSD. Umożliwia on zwiększenie wydajności poprzez ograniczenie wąskich gardeł i redukcję opóźnień. Dyski Vi3000 NVMe PCIe M.2 firmy Verbatim w pełni wykorzystują zalety tego interfejsu, osiągając doskonałe parametry odczytu i zapisu, odpowiednio do 3100 i 2900MB/s*, czyli 50-krotnie więcej niż oferują standardowe dyski twarde.

Dysk Vi560 S3 M.2 SSD

W przypadku starszych maszyn nieposiadających złącza NVMe PCIe, dyski Verbatim Vi560 S3 M.2 SSD mogą tchnąć nowe życie w starszy system, zastępując wysłużone dyski HDD lub starsze dyski SSD 2D NAND. Seria Vi560 oferuje prędkość odczytu do 560MB/s oraz zapisu do 520MB/s*, czyli nawet 10 razy większą od standardowego dysku twardego. Nowe dyski są w stanie istotnie poprawić wydajność każdego komputera stacjonarnego lub laptopa.

“Firma Verbatim z dumą prezentuje nową serię dysków SSD ze złączem M.2, przeznaczoną dla użytkowników poszukujących szybkich czasów reakcji oraz wysokich parametrów zapisu,” powiedział Business Development Manager Chris Chalder, kierujący działem pamięci flash europejskiego oddziału Verbatim. “Będziemy stale opracowywać nowe dyski SSD, odpowiadając tym samym na rosnące zapotrzebowanie na wydajne, szybkie pamięci flash, umożliwiające modernizację systemów.”

Firma Verbatim oferuje dyski SSD M.2 w różnych pojemnościach, a każdy z nich objęty jest 3-letnią ograniczoną gwarancją** oraz darmowym wsparciem technicznym. W Europie dostępne są już w sprzedaży dyski Vi560 S3 M.2 SSD, natomiast modele z serii Vi3000 NVMe PCIe M.2 wejdą do sprzedaży w maju br.



Przegląd modeli

Nr produktu Opis Pojemność Prędkość odczytu Prędkość zapisu* TBW**

66383 Vi3000 NVMe PCIe M.2 SSD 256GB (do) 3100 MB/s (do) 2900 MB/s 120TB

66384 Vi3000 NVMe PCIe M.2 SSD 512GB (do) 3000 MB/s (do) 2900 MB/s 240TB

66385 Vi3000 NVMe PCIe M.2 SSD 1TB (do) 3000 MB/s (do) 2900 MB/s 480TB

49362 Vi560 S3 M.2 SSD 256GB (do) 560MB/s (do) 460MB/s 110TB

49363 Vi560 S3 M.2 SSD 512GB (do) 560MB/s (do) 520MB/s 240TB

49364 Vi560 S3 M.2 SSD 1TB (do) 560MB/s (do) 520MB/s 450TB

*Prędkości zapisu sekwencyjnego na podstawie wyników testów wewnętrznych prowadzonych z wykorzystaniem narzędzia ATTO Disk Benchmark. Rzeczywiste parametry mogą być inne, w zależności od specyfikacji komputera i warunków użycia.

**Ograniczona gwarancja obejmuje okres 3 lat lub osiągnięcie parametru TBW (łączna ilość zapisanych bajtów). Gwarancja obejmuje wyłącznie zastosowania klienckie.

Zdjęcia produktów w wysokiej rozdzielczości dostępne na stronie:

https://www.verbatim-europe.com/uk/blog/

O firmie Verbatim

Rozpoznawane na całym świecie produkty Verbatim sprzedawane są w ponad 120 krajach, a oferta firmy obejmuje nośniki optyczne, napędy USB, karty pamięci, dyski twarde, dyski SSD, akcesoria do urządzeń mobilnych oraz filamenty do druku 3D.

Siedziba europejskiego oddziału firmy Verbatim mieści się w Eschborn w Niemczech. Więcej informacji na stronie: http://www.verbatim.com