Piątek 17 kwietnia 2020 AMD szykuje procesory Ryzen 3 3300X i Ryzen 3 3100

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 06:36 Niebawem w ofercie AMD pojawią się dwa nowe budżetowe procesory z serii Ryzen. Będą to procesory Ryzen 3 należące do najnowszej trzeciej generacji, to znaczy wytwarzane w 7nm procesie litograficznym i oparte o architekturę ZEN 2. Obydwa chipy - Ryzen 3 3300X oraz Ryzen 3 3100 otrzymają 4 rdzenie z obsługą 8 wątków, i będą się różnić częstotliwością taktowania oraz ceną. Bardziej wydajny Ryzen 3 3300X ma byc taktowany zegarem do 4,3 GHz, a wolniejszy Ryzen 3 3100 będzie pracował z częstotliwością do 3,9 GHz. Obydwa CPU będą mieć 16MB pamięci podręcznej L3, oraz wskaźnik TDP 65W.



Ryzen 3 3300X oraz Ryzen 3 3100 mają konkurować z nadchodzącymi Core i3 dziesiątej generacji od Intela, które również będą posiadać 4 rdzenie z obsługą 8 wątków.



Wraz z ich wprowadzeniem, z oferty zniknie Ryzen 3 2300X poprzedniej generacji (ZEN+), mający 4 rdzenie z obsługą 4 wątków i taktowany zegarem do 4,0 GHz. Ceny Ryzen 3 3300X i Ryzen 3 3100 nie są jeszcze znane, ale prawdopodobnie wyniosą pomiędzy 100 a 140 USD.







