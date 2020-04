Piątek 17 kwietnia 2020 WD i Seagate stosują technikę SMR w części dysków HDD?

Autor: Zbyszek | 07:15 Alan Brown, administrator sieci pracujący w brytyjskim laboratorium UCL Mullard Space Science Laboratory, dokonał w ostatnim czasie niepokojącego odkrycia. W jednej z macierzy NAS chciał on wymienić zepsuty dysk WD RED WD40EFAX na nowy o takiej samej pojemności. Niestety nowy egzemplarz dysku w żaden sposób nie chciał przystąpić do współpracy ze starszymi modelami, i wypinał się z konfiguracji RAID. Wskutek pogłębionych testów, Alan Brown zauważył, że dysk ma niższą prędkość zapisu niż poprzednie WD RED o tej samej pojemności, a użycie innych narzędzi dało mu podstawy podejrzewać, że kupiony dysk stosuje technikę zapisu SMR (Shingled Magnetic Recording).



W technice tej kolejne ścieżki częściowo zachodzą na poprzednie ścieżki, co zwiększa gęstość upakowania danych i pojemność, ale jak wiadomo - powoduje ograniczoną wydajność przy nadpisywaniu raz zapisanych danych.



Swoim odkryciem Alan Brown podzielił się na forum Synology, a także zwrócił się do pomocy technicznej Western Digital z prośbą o potwierdzenie lub zaprzeczenie, że opisywany dysk WD RED wykorzystuje technikę SMR - otrzymując odpowiedź, że takie informacje nie są udzielane.

Wpis skłonił wiele innych osób z całego świata do dokładniejszego sprawdzenia ostatnio zakupionych dysków HDD.



W efekcie według części użytkowników, także ostatnio zakupywane dyski Seagate Barracuda o większych pojemnościach (8TB: ST8000DM004 i 5TB: ST5000DM000) korzystają z techniki zapisu SMR (Shingled Magnetic Recording) wbrew temu co twierdzi ich oficjalna specyfikacja.



W efekcie społecznego dochodzenia odkrywcy opisywanych przypadków dochodzą do wniosków, że obaj producenci, WD i Segate mają stosować technikę DM-SMR (drive-managed SMR), w której kontroler dysku odpowiada za zarządzanie zapisem SMR oraz maskuje działanie tej techniki, czyniąc używanie zapisu SMR przeźroczystym, w sposób podobny jak np. maskowana jest praca buforów SLC w części nośników SSD z pamięciami NAND typu TLC / QLC. Jednocześnie informacje o używaniu zapisu typu SMR nie są podawane w specyfikacji dysków.



