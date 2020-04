Piątek 17 kwietnia 2020 Nietypowy brak mini-PC z procesorami Ryzen efektem działań Intela?

Autor: Zbyszek | źródło: AnandTech/Notebookcheck | 07:33 Ian Cutress, redaktor cenionego na świecie serwisu AnandTech twierdzi, że Intel może namawiać producentów miniaturowych komputerów stacjonarnych do tego, aby nie wydawali oni modeli z procesorami AMD Ryzen, lub też znacznie opóźniali premierę takich urządzeń. Ian Cutress zwraca uwagę na nietypowy zbieg okoliczności - praktycznie wszystkie tego typu komputery, konkurencyjne dla Intel NUC, są oparte o procesory Intela. Nieliczni producenci, np. ASRock, wprawdzie zaprezentowali jakiś czas temu mini komputery z APU Ryzen serii 3000 (Picasso) , ale trafiły one do sprzedaży dopiero teraz, rok po ich prezentacji, i gdy w ofercie AMD znajdują się już znacznie nowsze i lepsze Ryzeny serii 4000 (Renoir).



Pomimo premiery bardzo udanych procesorów Ryzen serii 4000, które wręcz idealnie nadają się do użycia w miniaturowych komputerach PC, żaden z dużych producentów takich jak ASUS, Dell czy MSI nie zapowiedział do tej pory swoich mini-PC z tymi procesorami.



Zdaniem dr Iana Cutressa, jest to bardzo podejrzana sytuacja. Przypomina on, że firmie Intel już w przeszłości zarzucano a nawet udowodniono nielegalne praktyki prowadzące do tego, aby stosowanie procesorów AMD było dla producentów komputerów zwyczajnie nieopłacalne - m.in. przez system rabatów na CPU Intela, których przyznanie było zależne od stosowania CPU konkurencyjnych firm.



Jego zdaniem, obecnie odpowiednie organy powinny sprawdzić, czy Intel nie odpowiada za brak na rynku mini komputerów z procesorami Ryzen serii 4000.



