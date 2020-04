Poniedziałek 20 kwietnia 2020 Google też chce mieć własną kartę płatniczą

Autor: Wedelek | źródło: SlashGear | 05:01 Google szukając nowych rynków zbytu zdecydował się podążyć drogą obraną przez Apple i w niedalekiej przyszłości planuje wkroczyć na rynek operatorów kart kredytowych. Prawdopodobnie wyszukiwarkowy gigant skorzysta na tym polu z pomocy banku Citibank, z którym niedawno nawiązał strategiczne partnerstwo. Oficjalnie dotyczy ono co prawda jedynie ogłoszonego w listopadzie osobistego konta czekowego, ale jak donoszą nieoficjalne źródła na tym ma się nie skończyć. Projekt o kodowej nazwie Cache ma się zakończyć usługą podobną do tej jaką oferuje duet Goldman Sachs – Apple, ale w przeciwieństwie do konkurencji ma ona być powiązana z kontem Google i nie wymagać otwarcia linii kredytowej.



Dzięki temu użytkownik mógłby podobnie jak w przypadku rozwiązania od Apple kontrolować swoje wydatki i zarządzać kartą w dedykowanej aplikacji, a do tego w razie jej zagubienia mógłby zastrzec jedynie plastikową wersję z NFC, nie blokując sobie tym samym wersji cyfrowej wykorzystywanej z poziomu telefonu. Google miałby stosowałby w tym przypadku tokeny niepowiązane bezpośrednio z samym numerem karty.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.