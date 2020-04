Poniedziałek 20 kwietnia 2020 RTX Voice poprawi jakość dźwięku podczas wideokonferencji

Autor: Wedelek | źródło: Nvidia | 05:14 RTX Voice to bezpłatny dodatek od Nvidii skierowany do osób pracujących lub uczących się w sposób zdalny. Jego zadaniem jest poprawa w locie jakości odtwarzanego w głośnikach lub słuchawkach audio, oraz przechwytywanego przez mikrofon dźwięku. Opisywany plugin jest dystrybuowany w postaci dodatkowej aplikacji współpracującej z najpopularniejszymi klientami do wideokonferencji. Od strony technicznej mamy w tym przypadku do czynienia z algorytmem sztucznej inteligencji, który na bieżąco analizuje strumień audio i usuwa z niego niechciane dźwięki, takie jak odgłosy innych domowników czy dźwięk wstukiwanych klawiszy.



Niestety aplikacja ma też jeden ogromny minus – do pracy potrzebuje rdzeni RT, które są zaimplementowane jedynie w GeForce’ach z serii RTX i profesjonalnych Quadro RTX, co znacząco zmniejsza jej użyteczność.



Aby z niej skorzystać należy pobrać ją z TEJ lokalizacji, a następnie ustawić w dedykowanym panelu dedykowany mikrofon i głośnik. Jeśli chodzi o listę wspieranych klientów do wideokonferencji, to wygląda ona następująco:



• OBS Studio

• XSplit Broadcaster

• XSplit Gamecaster

• Twitch Studio

• Discord

• Google Chrome

• WebEx*

• Skype*

• Zoom*

• Slack*









