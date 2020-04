Poniedziałek 20 kwietnia 2020 Intel największym producentem układów scalonych

Autor: Wedelek | źródło: KitGuru | 05:30 Potwierdziły się wcześniejsze prognozy mówiące o powrocie Intela na sam szczyt listy największych producentów układów scalonych pod względem odnotowanego przychodu. Przez ostatnie dwa lata prym pod tym względem wiódł Samsung, który dzięki olbrzymiej sprzedaży pamięci DRAM mógł pochwalić się najwyższymi zyskami w branży. W ubiegłym roku nastąpił na tym polu kryzys, który spowodował spadek przychodów z tytułu produkcji pamięci o 32,7%, co z kolei przełożyło się na spadek przychodów w całej branży półprzewodników. Ostatecznie przychód generowany przez firmy produkujące układy scalone spadł o 12% w stosunku do roku 2018, a udział segmentu pamięci DRAM w ogólnym wolumenie produkcji wyniósł 26,1%.



Taki stan rzeczy najmocniej odbił się na Sasmungu, który produkuje znacznie więcej kości pamięci niż jego największy rywal – firma Intel. Co gorsza dla południowokoreańskiego producenta obecnie wszystkie badania wskazują na utrzymanie się tego trendu.



Ciężkie czasy czekają jednak nie tylko producentów pamięci DRAM, ale cały sektor zajmujący się produkcją półprzewodników. Firma analityczna Gartner przewiduje, że z uwagi na pandemię COVID-19 przychód ze sprzedaży układów scalonych spadnie w tym roku o około 0,9%. Teoretycznie to niewiele, ale trzeba mieć na uwadze, że przed pojawieniem się koronawirusa spodziewano się około 12,5% wzrostu przychodów. Innymi słowy realnie jest o wiele gorzej niż wydawałoby się na pierwszy rzut oka.



