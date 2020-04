Poniedziałek 20 kwietnia 2020 Qualcomm prezentuje energooszczędny modem LTE dla IoT

Autor: Wedelek | źródło: Hexus | 05:44 Qualcomm wprowadził do oferty nowy model układu LTE dla urządzeń klasy IoT (Internet rzeczy) o niezwykle niskim zapotrzebowaniu na energię elektryczną. Chip o symbolu 212 LTE IoT może pracować w stanie spoczynku zasilany prądem o natężeniu poniżej jednego mikroampera (1uA) i napięciu 2,2V. Dzięki temu możliwa jest praca na zasilaniu bateryjnym przez ponad 15 lat – oczywiście mówimy tu o bardzo małym ogniwie. W skład układu 212 LTE IoT wchodzi urządzenie nadawczo-odbiorcze, modem LTE zgodny ze standardem 3GPP Release 14, zdolny współpracować z sieciami o częstotliwości od 700MHz do 2.1GHz, moduł do sterowania zasilaniem oraz rdzeń Cortex M3 wraz z pamięcią podręczną.



Kompletny SoC ma wymiary 10x10mm i jest dostarczany wraz z dedykowanym pakietem SDK.







