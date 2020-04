Poniedziałek 20 kwietnia 2020 Branża IT pomaga w walce z koronawirusem

Autor: Wedelek | źródło: AnandTech | 05:55 W ramach pomocy nad rozwiązaniem problemu pandemii koronawirusa firma AMD ogłosiła uruchomienie specjalnego funduszu w ramach którego pracownicy naukowi zajmujący się badaniem szczepów SARS-CoV-2 i COVID-19 otrzymają serwery do przeprowadzania niezbędnych obliczeń i symulacji. W sumie producent z Sunnyvile przekaże w ręce ośrodków badawczych sprzęt złożony z procesorów EPYC i układów Radeon Instinct o wartości 15 milionów dolarów. Ponadto obecnie używane w Lawrence Livermore National Laboratory superkomputery otrzymają kolejne moduły serwerowe warte dodatkowy milion dolarów.



Co ważne AMD nie jest w swojej inicjatywie odosobnione. Medykom pomagają również inne firmy z branży IT. Intel na przykład zapewnił milion zestawów ochrony osobistej i przeznaczył 6 milionów dolarów na ogólną walkę z koronawirusem, $40 milionów na rozwiązania do nauki zdalnej, oraz $10 milionów bezpośrednio dla partnerów i ich pracowników. Poza tym firma zaoferowała nieodpłatnie możliwość wykorzystania części ich IP w walce z wirusem. Kolejne 1,1 miliona dolarów wyłożył też Xilinx, a Qualcomm sfinansował zakup sprzętu komputerowego dla użytkowników osobistych.



Bez opłat swoje usługi chmurowe badaczom udostępniły Alibaba, Nvidia, Amazon oraz VMWare, a Japończycy uruchomili gotowe fragmenty superkomputera RIKEN, którego ukończenie zapowiedziano na rok 2021. Wcześniej w akcję włączyły się też firmy zajmujące się sprzedażą oprogramowania, na czele z Microsoftem i jego Teams, a także szereg mniejszych podmiotów.



