W sklepie U2KEY trwa wiosenna wyprzedaż oprogramowania

SCAM! (autor: Kenjiro | data: 20/04/20 | godz.: 09:52 )

Klucze pochodzą z dystrybucji Volume Licensing, to są klucze korporacyjne. To nie są klucze Retail ani nawet zwykłe OEM!

Na sieci można znaleźć przykłady problemów:

https://www.tenforums.com/...0-pro-w10-home-2.html



Wiem, że to reklama, za którą żyje serwis, ale za to cierpi reputacja...



Jeśli ktoś (autor: CharlieBrown | data: 20/04/20 | godz.: 10:13 )

potrzebuje badziewnej usługi i dodatków płatnych do tegoż, to cóż poradzić.