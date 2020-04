Poniedziałek 20 kwietnia 2020 Kolejne testy wydajności Comet Lake’ów

Autor: Wedelek | źródło: Guru3D | 19:21 Od kilku ładnych tygodni o desktopowych Comet Lake wiemy już w zasadzie wszystko, począwszy od ich specyfikacji technicznej a na braku wstecznej kompatybilności z obecnymi płytami głównymi kończąc. W największym skrócie po raz kolejny mamy do czynienia ze zmodyfikowaną architekturą Skylake produkowaną w litografii 14nm, która niestety tym razem nie przynosi zbyt wielu nowości. W zasadzie to naprawdę ciężko znaleźć jakikolwiek argument, który przemawiałby nad wyższością CPU Gen 10 nad obecnie sprzedawaną Gen 9. Mimo to nadal czekamy na ich premierę, a w tzw. międzyczasie do sieci trafiają kolejne nieoficjalne testy wydajności układów Comet Lake.



Najnowsze wykonano w Geekbenchu z wykorzystaniem 8-rdzeniowego i 16-wątkowego Core i7-10700K i 6-rdzeniowego oraz 12-wątkowego Core i5-10600K. Pierwszy z chipów pracując z zegarem dochodzącym do 5,1GHz (w TURBO) uzyskał wynik 34 133pkt w teście wielordzeniowym i 5 989pkt w jednordzeniowym, a w przypadku i5-10600K z zegarem do 4,8GHz było to odpowiednio 28 523pkt oraz 6 081pkt.



Innymi słowy mamy do czynienia z wynikiem na poziomie odpowiednio Ryzenów 7 3800X oraz 3600X jeśli chodzi o testy wielordzeniowe, natomiast w grach, gdzie liczy się przede wszystkim mocny wątek Intel będzie zapewne górą. Tyle tylko, że kosztem wyższego zużycia energii i dzięki wyższemu zegarowi, a nie lepszemu IPC.



Osobną kwestią są ceny płyt z chipsetem Z490, które ponoć będą się zaczynać od około 200 Euro za najtańszy model i będą szybować aż do granicy 1000 Euro. Słowem tanio nie będzie.









