Wtorek 21 kwietnia 2020 Ryzeny 3 1200 (AF) trafiły do pierwszych sklepów

Autor: Wedelek | źródło: ComputerBase | 05:30 Niemiecki ComputerBase informuje o pojawieniu się w sklepach pierwszych egzemplarzy odświeżonych Ryzenów 3 1200 o których po raz pierwszy mieliśmy okazję usłyszeć pod koniec ubiegłego roku. Pod względem specyfikacji technicznej nowe układy wyglądają bardzo podobnie do pierwszej generacji i podobnie jak one oferują cztery rdzenie z obsługą czterech wątków, zegar 3,1GHz (do 3,4GHz z Turbo), 2MB pamięci L2 i 8MB L3, a także TDP 65W. Diabeł tkwi jednak w szczegółach, a konkretnie w zastosowanym rdzeniu. W oryginalnym Ryzenie 3 1200 mieliśmy do czynienia z rdzeniami Zen wytwarzanymi w litografii 14nm, a w odświeżonej wersji zastąpiły je Zen+ produkowane w procesie 12nm.



W związku z tym nowe CPU oferują nieco lepszą wydajność i efektywność energetyczna, a na dodatek są sprzedawane wraz z przyzwoitym układem chłodzenia w postaci Wraith Stealth. Od starszej generacji można je odróżnić po innym numerze produktu - YD1200BBM4KAFBOX zamiast YD1200BBM4KAEBOX. Odświeżony Ryzen 3 1200 kosztuje w niemieckich sklepach około ~55€.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.