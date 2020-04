Wtorek 21 kwietnia 2020 TSMC chwali się wysokim uzyskiem w litografii 5nm

Autor: Wedelek | źródło: Guru3D | 05:01 W dobie powszechnego opóźniania premiery i wydłużania cyklu projektowego niemal każdego produktu i technologii firma TSMC postanowiła pochwalić się swoim nowym procesem technologicznym 5nm. CC Wei, czyli obecny szef tajwańskiego przedsiębiorstwa stwierdził, że uzysk w tej technologii jest bardzo obiecujący, a uruchomienie masowej produkcji poszło gładko. Niestety na ogólnikach się skończyło i nie wiemy jaki procent wyprodukowanych układów jest faktycznie sprawny. Wiadomo tylko, że TSMC liczy na to, że do końca roku proces N5 (5nm) będzie odpowiadał za aż 10% przychodów firmy, a w kolejnych miesiącach jego udział będzie dalej rosnąć.



Wei nie omieszkał również pochwalić się szybkim wdrażaniem litografii 3nm, która ma zawitać do oferty Tajwańczyków w przyszłym roku. Podobnie jak w przypadku N5 ma ona korzystać z tranzystorów typu FinFET oraz technologii EUV. Podczas zorganizowanego 16 kwietnia spotkania z inwestorami padło również zapewnienie, że procesy N7, N7+ i N5 mają do końca roku odpowiadać za 30% wygenerowanego przez TSMC przychodu.







