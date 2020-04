Wtorek 21 kwietnia 2020 Garść informacji na temat iPhone'a 12 i nowego iPada Pro

Autor: Wedelek | źródło: Ubergizmo | 05:15 Ostatnio mamy prawdziwe zatrzęsienie newsów o nowym sprzęcie od Apple. Zaczęło się od nowego zestawu aparatów w modelu iPhone 12, które ma wesprzeć skaner LiDAR znany z iPadów Pro. Potem pojawiło się kilka niezależnych doniesień mówiących o bardzo cienki ramkach i mocno uszczuplonym notchu, by na koniec uderzyć mocno brakiem jakichkolwiek złączy w najnowszym iPhonie. Biorąc pod uwagę politykę Apple wcale bym się nie zdziwił gdyby gigant z Cupertino podążył tą drogą, zwłaszcza, że jak wiadomo nie jest on specjalnie zainteresowany implementacją USB typu C, co próbuje na nim wymusić Unia Europejska.



Jeśli chodzi o pozostałe nowości w ofercie Apple to dość mocno mówi się ostatnio również o odświeżonym iPadzie Pro, który jak wieść niesie ma się doczekać skanera linii papilarnych wbudowanego w ekran.







