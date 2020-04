Wtorek 21 kwietnia 2020 Oficjalna premiera Ryzenów 3 3300X i 3100 oraz zapowiedź chipsetu B550

Autor: Wedelek | źródło: AMD | 18:36 (2) AMD wprowadziło dziś oficjalnie do oferty dwa nowe modele desktopowych Ryzenów 3 serii 3000 z TDP 65W. Są one przeznaczone dla mniej zamożnych i/lub wymagających klientów. W obu przypadkach nabywca otrzymuje cztery rdzenie x86 Zen2 z obsługą ośmiu wątków oraz 2MB pamięci L2 i 16MB pamięci L3. Podobnie jak w przypadku większości desktopowych Ryzenów w debiutujących dziś CPU próżno szukać układu IGP, co wynagradza niskie zużycie energii, kompatybilność z podstawką AM4 oraz relatywnie niska cena. Za model Ryzen 3 3100 taktowany zegarem 3,6GHz (do 3,9GHz z TURBO) trzeba zapłacić $99, a wyceniony na $120 model Ryzen 3 3300X rozpędza się do 3,8GHz (4,3GHz z TURBO).



Przy tym producent zapewnia, że jego nowe CPU są do 20% szybsze w grach niż konkurencyjne chipy Intela, a w przypadku wybranych aplikacji mowa o aż 75% przewadze. Trzeba przy tym pamiętać, że mówimy o skrajnych przypadkach.



Przy okazji premiery nowych Ryzenów AMD zapowiedziało też wprowadzenie w czerwcu płyt głównych bazujących na chipsecie AMD B550. Na razie wiemy o nich tylko tyle, że zapewnią wsparcie dla standardu PCI-E 4.0 w przystępnej cenie.









K O M E N T A R Z E

Cena bazowa na razie słabo opłacalna (autor: ekspert_IT | data: 21/04/20 | godz.: 19:33 )

Lepiej kupić tańsze 1600AF i cieszyć się 12 wątkami



APU (autor: Conan Barbarian | data: 21/04/20 | godz.: 20:04 )

Gdzie do czorta są APU na Zen2 do blaszaków?



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.