Samsung zalicza duży spadek produkcji smartfonów

Autor: Wedelek | źródło: Guru3D | 05:02 (2) Pandemia COVID-19 mocno uderzyła w gospodarkę praktycznie wszystkich państw świata, a jej skutki widać do okoła tzw. gołym okiem. Jak bardzo jest źle najlepiej widać na przykładzie dużych firm, takich jak Samsung. Południowokoreański gigant został zmuszony do radykalnego zmniejszenia wolumenu produkcji w większości swoich fabryk, nie tylko ze względów zdrowotnych, ale również z uwagi na mniejszą ilość zamówień i problemy natury logistycznej. W rezultacie kwiecień firma zamknie liczbą około 10 milionów wyprodukowanych smartfonów, podczas gdy zazwyczaj w tym okresie hale fabryczne opuszczało około 25 milionów sztuk telefonów.



Innymi słowy mamy do czynienia z około 60% spadkiem poziomu produkcji. Co gorsza kolejne miesiące również nie zapowiadają się zbyt dobrze, zwłaszcza, że zazwyczaj na początku roku produkcja bywała dużo wyższa niż w drugim kwartale.



Pełny obraz sytuacji zobaczymy pod koniec roku, a konkretnie w momencie oszacowania całkowitego wolumenu produkcji. Zazwyczaj jest to około 300 milionów smartfonów.



