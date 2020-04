Środa 22 kwietnia 2020 LIGHTSYNC, czyli najnowsza wariacja modelu 203 w cenie około $40

Autor: Wedelek | źródło: Logitech | 05:15 G203 LIGHTSYNC to najnowsza wariacja sprawdzonej myszki Logitecha dla graczy w przystępnej cenie, to jest w okolicach $39. Od strony technicznej opisywany gryzoń jest niemal identyczny jak pozostałe wersje modelu G203. Dotyczy to między innymi jego wyglądu, przez co w zasadzie jedynym elementem wyróżniającym jest tu nieco inny system podświetlenia LED. Jak już wspomniałem sama bryła nie doczekała się większych modyfikacji i nadal oferuje sześć przycisków rozmieszczonych identycznie jak w innych dwieście-trójkach. Zastosowany sensor zapewnia rozdzielczość od 200 do 8000DPI, maksymalne przyspieszenie 25G i szybkość ponad 200IPS.



Logitech deklaruje również, że współczynnik odświeżania wynosi 1ms (1000Hz), oraz gwarantuje relatywnie długą żywotność. Model G203 LIGHTSYNC waży około 85 gramów, a zastosowany kabel ma 2,1m długości. Sprzedaż nowego gryzonia ruszy w maju w cenie około $39.







