Środa 22 kwietnia 2020 Kolejni wydawcy porzucają GeForce Now

Autor: Wedelek | źródło: Nvidia | 05:44 (2) Usługa GeForce Now mimo bardzo pozytywnego odbioru ze strony recenzentów i samych użytkowników od samego początku ma pod górę. Problemy zaczęły się niemal natychmiast po zakończeniu beta testów i uruchomieniu wersji produkcyjnej. Najwięksi wydawcy szybko zaczęli odwracać się do Nvidii plecami żądając usunięcia ich gier z platformy, przekreślając tym samym dla wielu użytkowników sens jej istnienia. No bo po co komu usługa streamingu gier jeśli można na niej uruchamiać jedynie gry niezależne, a do większości produkcji AAA i tak trzeba kupować osobny sprzęt.



Niestety już teraz lista dużych tytułów dostępnych na platformie jest stosunkowo mizerna, a od 24 kwietnia będzie jeszcze gorzej. W tym dniu znikną z niej wszystkie pozycje od Warner Bros, Xbox Game Studios, Codemasters, oraz Klei Entertainment.



W sumie do tego czasu z GeForce Now wycofali się następujący wydawcy:



• Warner Bros. Interactive Entertainment

• Xbox Game Studios

• Codemasters

• Klei Entertainment

• Activision Blizzard

• Capcom

• Electronic Arts

• Konami

• Rockstar

• Square Enix

• Bethesda

• 2K Games



To jak z SHIELD TV z 2015 (autor: Apollo129 | data: 22/04/20 | godz.: 08:16 )

Wtedy tez puścili idealna (teraz i na tamten czas) platforme multimedialna. Nawet nastepna juz była gorsza:).

Mają pod górkę, bo w sumie nikt na tym nie zyskał, a tylko NVIDIA chciala pokazać, że można. To jak tak można, to teraz sami niech kupują sobie studia developerskie i puszczają swoje gry, cos jak SONY na PSa czy MS na BOXA.

Trudno bedzie reklamować... masz gorszy sprzęt to możesz pograć w gorsze gry:(.





Jak nie wiadomo o co chodzi (autor: Semy | data: 22/04/20 | godz.: 08:22 )

to wiadomo o co chodzi.



