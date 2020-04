Środa 22 kwietnia 2020 Wszystkie układy chłodzenia Noctua dla LGA115x są kompatybilne z LGA1200

Autor: Wedelek | źródło: Noctua | 19:00 W przeciągu najbliższych kilku tygodni do sprzedaży trafią desktopowe procesory Intela z serii Comet Lake. Nowe CPU bazują na poprawionej architekturze Skylake i są produkowane w dość leciwej już litografii 14nm. Pod względem wydajności i funkcjonalności mamy w tym wypadku do czynienia z bardzo małym postępem względem chipów 9-tej generacji, a na dodatek układy te wymagają zupełnie nowej podstawki LGA 1200 i płyt głównych z nowym chipsetem. Na szczęście samo gniazdo zajmuje podobną powierzchnię co dotychczasowe LGA 1155, dzięki czemu rozmieszczenie otworów montażowych jest takie same, więc obecnie sprzedawane układy chłodzenia będą kompatybilne z Comet Lake.



Potwierdziła to Noctua, która ogłosiła, że wszystkie jej zestawy zaprojektowane z myślą o współpracy z CPU dla podstawek z serii LGA115x będą kompatybilne z LGA 1200. Mowa tu o bardzo szerokiej gamie akcesoriów przeznaczonych dla LGA1150, LGA1151, LGA1155 i LGA1156. Są to:



• NH-C12P SE14

• NH-C14

• NH-C14S

• NH-D15

• NH-D15 chromax.black

• NH-D15S

• NH-D14

• NH-L12

• NH-L12S

• NH-L9i

• NH-L9i chromax-black

• NH-L9x65

• NH-U14S

• NH-U12A

• NH-U12S

• NH-U12S chromax.black

• NH-U12P SE2

• NH-U9S

• NH-D9L

• NH-U9B SE2



Dodatkowo część oferowanych do niedawna układów chłodzenia może uzyskać kompatybilność z nowym gniazdem dzięki wykorzystaniu zestawu NM-i115x Upgrade-Kit. Posiadacze wymienionych poniżej modeli mogą otrzymać go za darmo:



• NH-C12P

• NH-D15 SE-AM4

• NH-L9x65 SE-AM4

• NH-U12

• NH-U12F

• NH-U12P

• NH-U12P SE1366

• NH-U12S SE-AM4

• NH-U9

• NH-U9F

• NH-U9B.



Z kolei osoby posiadające jeden z poniższych produktów mogą za $9 dokupić zestaw NM-115x i również cieszyć się kompatybilnością z LGA 1200:



• NH-U12DO (wersja A3 nie jest kompatybilna)

• NH-U12DX

• NH-U12DX 1366

• NH-U12DX i4

• NH-U9DX i4

• NH-U9DX 1366

• NH-U9DO (wersja A3 nie jest kompatybilna)









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.