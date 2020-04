Czwartek 23 kwietnia 2020 Fortnite trafił do Google Play Store

Autor: Wedelek | 05:01 Fortnite można nie lubić, ale to nie zmienia faktu, że produkcja Epica to jedna z najważniejszych i najpopularniejszych gier sieciowych na świecie. Jest to całkowicie darmowa produkcja z gatunku battle royale w której liczy się nie tylko zręczność ale i pomysłowość. Duża ilość zawartości, mnogość taktyk i system budowania w połączeniu z charakterystyczną stylistyką i ciągłymi zmianami zaskarbił sobie rzeszę oddanych fanów, którzy mogą w swoją ulubioną produkcję grać zarówno w domowym zaciszu jak i na urządzeniu mobilnym. W tym drugim przypadku gracze musieli posiłkować się ściągniętym ze strony instalatorem, bo gry nie było można znaleźć w sklepie z aplikacjami.



Epic stwierdził bowiem, że nie ma zamiaru dzielić się z nikim zyskiem ze sprzedaży elementów wewnątrz gry, a już na pewno nie z firmą Google, która żądała sobie za udostępnienie sklepu Play haracz w wysokości 30%. Spór na tym tle trwał 18 miesięcy, aż w końcu Epic zmienił zdanie i kilka godzin temu Fortnite trafił do sklepu z aplikacjami dla Androida. Prawdopodobnie firma przekalkulowała sobie, że bardziej opłaca się jej zrezygnować z części zysku niż trwać w uporze.



Inna sprawa, że Epic nadal będzie oferować zewnętrzny instalator dla Fortnite jako alternatywę dla aplikacji dostępnej w Play Store.









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.