Czwartek 23 kwietnia 2020 Android 10 z błędem zawieszającym całe GUI systemu

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 05:14 Android jak każde skomplikowane oprogramowanie jest narażony na błędy programistyczne, które utrudniają jego użytkownikom normalną pracę. Niedawno w sieci zaczęły pojawiać się informacje o problemach z działaniem najnowszych Pixeli, w których niektóre aplikacje w trakcie pracy zaczęły się zawieszać wpływając tym samym negatywnie na działanie całego systemu operacyjnego. W większości przypadków swoistemu „zamrożeniu” ulega cały GUI przez co nie można ubić zawieszonego programu i konieczne jest wykonanie restartu całego urządzenia. Jest to niezwykle upierdliwe, a przy tym jak się okazuje nie dotyczy to jedynie Pikseli.



Problem leży prawdopodobnie w samym systemie operacyjnym Android 10, bo smartfony od Xiaomi i OnePlusa również cierpią na tę samą przypadłość. Pozostaje mieć jedynie nadzieję, że zostanie on szybko rozwiązany, a do tego czasu lepiej nie przechodzić na najnowszą wersje zielonego robota.







