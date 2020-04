Czwartek 23 kwietnia 2020 Infinity Ward idzie na wojenną ścieżkę z oszustami w CoD

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 05:29 Oszuści w sieciowych grach komputerowych to od kilku lat poważny problem z którym branża na dobrą sprawę radzi sobie co najwyżej średnio i to pomimo bardzo rygorystycznych kar. Ostatnio bardzo głośno w tym temacie zrobiło się wokół dwóch gier: nowego Call of Duty: Modern Warfare oraz Call of Duty: Warzone. Liczba oszustów w tych produkcjach jest na wyjątkowo wysokim poziomie. Oczywiście deweloper, czyli Infinity Ward zdaje sobie z tego sprawę i nieustanni wdraża nowe mechanizmy mające utrudnić życie nieuczciwym graczom. Dzięki temu niedawno bana otrzymało 70 tysięcy oszustów, a to dopiero początek wielkiej czystki jaką zaplanowali twórcy.



W kolejnej aktualizacji chcą oni dodać do gry funkcję raportowania nieuczciwych graczy za pomocą przycisku wyświetlającego się na podglądzie kamery pokazującej moment śmierci kierowanej przez gracza postaci z punktu widzenia naszego przeciwnika – tzw. killcam. Dodatkowo system losowania potyczek będzie od teraz dzielił graczy na dwie kategorie. Osoby podejrzewane o oszukiwanie będą mogły grać jedynie ze sobą, przeszkadzając co najwyżej innym podejrzanym. Nie jest to co prawda nowe rozwiązanie, ale miejmy nadzieję, że pomorze.







