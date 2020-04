Czwartek 23 kwietnia 2020 Microsoft Flight Simulator powala wymaganiami sprzętowymi

Autor: Wedelek | źródło: Microsoft | 05:43 (1) Najnowsza odsłona Microsoftowej serii Flight Simulator zapowiada się naprawdę ciekawie. Jak wiadomo z wcześniejszych doniesień zapewni nam ona dostęp do dziesiątków wysokiej jakości maszyn a także ogromnych map stworzonych na bazie prawdziwych zdjęć lotniczych i okraszonych realistycznym cyklem dobowym oraz pogodowym. Danych wykorzystywanych przez grę jest tak dużo, że część z nich będzie na bieżąco pobierana z serwerów Microsoftu, a mimo to zainstalowana gra będzie zajmować aż 150GB przestrzeni dyskowej. Jak na stosunkowo niszową produkcję zapowiada się prawdziwy Behemot, który zapewne zmiecie całą konkurencję z rynku gdy tylko się pojawi.



Niestety gra będzie wymagać naprawdę mocarnego PC-ta i równie wydajnego łącza internetowego. Żeby w ogóle ją uruchomić będziemy potrzebowali co najmniej Ryzena 3 1200 lub Intela i5-4460, karty graficznej z 2GB pamięci o mocy Radeona RX 570 lub GeForce’a GTX 770, 8GB pamięci RAM oraz łącza internetowego o przepustowości 5Mb/s.



Jeśli natomiast chcemy doświadczyć rozgrywki w pełnej krasie, to nie obędzie się bez co najmniej Ryzena 7 2700X lub Intela i7-9800X, Radeona VII / GeForce’a RTX 2080, 32GB pamięci RAM, 150GB dysku SSD i łącza ze stabilnymi 50Mb/s.







