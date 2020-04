Czwartek 23 kwietnia 2020 Jak wybrać najlepszy papier fotograficzny do drukarki?

Mimo oczywistych zalet fotografii cyfrowej, nie sposób nie wspomnieć też o pewnych wadach tego rozwiązania. Jedną z najpoważniejszych jest na pewno brak fizycznego kontaktu ze zrobionymi zdjęciami. Ten minus można oczywiście łatwo ominąć, wywołując – a raczej drukując – wykonane aparatem cyfrowym fotografie. W tym celu możemy skorzystać z pomocy specjalistycznych firm, dysponujących odpowiednim sprzętem.



Warto jednak wiedzieć, że wywołanie zdjęć możliwe jest także bez pomocy fachowców, w domowym zaciszu. W tym celu wystarczy wykorzystać zwykłą, komputerową drukarkę. By móc cieszyć się wysoką jakością wydruków, powinniśmy jednak wyposażyć się w odpowiedni papier. Jego wybór wbrew pozorom nie jest wcale łatwym zadaniem. By pomóc w uniknięciu ewentualnych, związanych z tym problemów, przygotowaliśmy krótki poradnik, w którym wyjaśniamy, jak wybrać najlepszy papier fotograficzny do drukarki.



Papier fotograficzny do drukarki. Najważniejsze parametry



Wybierając papier fotograficzny, powinniśmy zwrócić uwagę przede wszystkim na następujące parametry:



• gramatura: ta cecha ma największy wpływ na to, jak bardzo wytrzymała będzie dana odbitka. Jeśli zdjęcia wydrukujemy na papierze o niewielkiej gramaturze, musimy liczyć się z tym, że nie przetrwają one długiego czasu. By tego uniknąć, wybierajmy papier o gramaturze co najmniej 200g;

• powłoka: jej zadaniem jest zapewnienie zdjęciu odpowiedniego połysku. Wybór konkretnej opcji (między innymi matowa, półmatowa, błyszcząca czy jedwabna) zależy od tego, jak mają prezentować się nasze zdjęcia;

• format: na przykład A4, A5 lub A6. Ten parametr również zależy przede wszystkim od naszych preferencji;

• gradacja: do wyboru mamy papier jednogradacyjny i wielogradacyjny. Ten drugi, ze względu na możliwość osiągnięcia różnorodnych efektów, jest polecany do specjalistycznych zastosowań;

• gładkość: im gładszy jest dany papier, tym lepiej będą prezentować się wydrukowane na nim zdjęcia;

• odczyn: fotografie wywołane na papierze o kwaśnym odczynie lepiej będą znosić upływ czasu i nawet po latach zachowają swoje kolory;

• rozdzielczość: powinna być dopasowana do możliwości danej drukarki. Im wyższa jest rozdzielczość papieru, tym wyższej jakości zdjęcia będziemy mogli na nim wydrukować.



Papier fotograficzny do drukarki. Cena oraz producent



Przy wyborze papieru fotograficznego do drukarki nie sposób zapomnieć również o cenie. Dla wielu użytkowników to z całą pewnością kluczowy argument przemawiający za zakupem danego produktu. Należy jednak pamiętać, ze wybierając najtańszy papier, często będziemy musieli liczyć się także z jego niską jakością – zarówno jeśli chodzi o sam wydruk, jak i trwałość zdjęć.



Na temat jakości papieru wiele powie nam to, jaki producent odpowiedzialny jest za jego wykonanie. Na markę danego produktu warto zwrócić uwagę również z innego powodu – należy bowiem porównać ją z tym, jaki papier rekomenduje producent naszej drukarki. W ten sposób zyskamy pewność, że osiągnięte przez nas efekty będą optymalne.



Papier fotograficzny do drukarki. Od czego jeszcze zależy jakość zdjęć?



Nie zapominajmy poza tym, że nawet najlepszy papier do drukarki nie gwarantuje nam sukcesu. Dla końcowego efektu ważne są również inne aspekty. Tu szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na jakość tuszu oraz wydajność samej drukarki. Jedynie z dobrym sprzętem będziemy mogli osiągnąć efekt porównywalny z tym z profesjonalnego studia.





Źródło zdjęcia: unsplash.com

Licencja: unsplash.com/license



