Czwartek 23 kwietnia 2020 Rekrutacja IT: benefity pozapłacowe dla programistów. Co naprawdę działa?

Autor: materiały partnera | 05:38 Przeglądając ogłoszenia o pracy, można odnieść wrażenie, że rekrutacja IT w dużej mierze polega na kuszeniu kandydatów benefitami pozapłacowymi. Coraz więcej firm poszukujących pracowników tej branży usiłuje znaleźć skuteczniejszy od innych sposób na to, by faktycznie ich pozyskać. Co oczywiście nie powinno dziwić – specjaliści IT to przecież jedna z najbardziej rozchwytywanych grup na rynku pracy. Ale czy oferowanie kolejnych, coraz bardziej wymyślnych dodatków to rzeczywiście najlepsza metoda na to, by zwrócić uwagę programistów? Czy mnożenie ich w nieskończoność to zawsze dobry pomysł? Które czynniki mogą sprawdzić się lepiej podczas trudnej rekrutacji deweloperów? Czas wziąć pod lupę szeroki temat benefitów pozapłacowych w branży IT.



Rekrutacja IT: przykłady benefitów pozapłacowych



Benefity pozapłacowe dla specjalistów IT to kwestia ciekawa i złożona – jest ich bardzo wiele i dotyczą różnych dziedzin. Znajdziemy tu np. firmowe rozgrywki sportowe, karty fitness, strefy chilloutu i rozrywki, ubezpieczenia na życie czy prywatną opiekę medyczną. Ale to dopiero początek długiej listy. Często towarzyszą im elastyczne godziny pracy i możliwość pracy zdalnej, pomoc przy relokacji, bezpłatny parking czy przedszkole dla dzieci. Co jeszcze czeka na specjalistów branży IT? Darmowe lekcje języków obcych i posiłki, dodatkowy monitor, refundacja szkoleń czy zapewnienie dostępu do najnowszych technologii również są popularne. Benefity to także zniżki na produkty pracodawcy, a niekiedy nawet opcje na akcje.



W rosnącej liczbie rodzajów benefitów pozapłacowych niekiedy aż trudno się połapać. Można oczywiście próbować sklasyfikować je w ten albo inny sposób. Da się tu wyróżnić np. dodatki odnoszące się do zdrowia, edukacji, wspierania pracowników jako rodziców czy też rozmaite „gratisy”. Jednak niektóre benefity zaskakują i trudno jakkolwiek je przyporządkować. Tak jest np. w przypadku usług osobistego asystenta, który pomaga pracownikom branży IT w załatwianiu czasochłonnych, uciążliwych spraw prywatnych. Obejmują one np. stanie w kolejkach na pocztach i w urzędach oraz telefonowanie na infolinie.



Oczywiście wszystko to dotyczy bardzo wielu rozmaitych stanowisk w branży IT. Mogą to być zarówno programiści Web, SQL, Java bądź Python, inżynierowie DevOps, architekci SAP czy nawet rozmaici testerzy. Albo, jak możemy przeczytać w niektórych ogłoszeniach – ninja, rockstar, guru, evangelist czy overlord. Oryginalne, niekiedy niezbyt fortunne nazwy stanowisk to również jakiś sposób na przyciągnięcie uwagi potencjalnych kandydatów w ramach rekrutacji IT.







Bardzo często oferowane przez firmę benefity zyskują oprawę graficzną, przez co zajmują większą część powierzchni samego ogłoszenia o pracy. Kosztuje to z pewnością niemało, a budżet przedsiębiorstwa na dodatki pozapłacowe musi być imponujący. Angażując ogromne środki finansowe, pracodawca jest zapewne przekonany, że ta inwestycja mu się zwróci. Ale czy to rzeczywiście pewne?



Rekrutacja IT: co najbardziej kusi programistów?



Okazuje się, że są pewne czynniki, które specjaliści z branży IT mogą oceniać wyżej, aniżeli benefity. Wyniki badania 2019 Global Brand Health Report, opublikowane w serwisie Hired.com pozwalają wysnuć właśnie takie, bardzo interesujące wnioski. Te spostrzeżenia mogą być wręcz bezcenne dla firm, które walczą o najlepszych pracowników branży teleinformatycznej. W ramach projektu przepytano ponad 3.600 pracowników z wiedzą techniczną, odkrywając, co motywuje kandydatów do zaakceptowania danej oferty pracy.



Nie powinno dziwić, że dla większości (53%) z nich czynnikiem rozstrzygającym jest wynagrodzenie podstawowe. Może natomiast zaskakiwać, że zaledwie co czwarty (26%) ankietowany stwierdził, że najistotniejsze dla przyjęcia konkretnego stanowiska są dodatki pozapłacowe. Co więcej, istnieją jeszcze dwa inne czynniki ważniejsze od benefitów. Pierwszy z nich to możliwość nabywania nowych umiejętności, kluczowa dla 39% pracowników branży high tech. Inny motyw bijący na głowę dodatki to kultura organizacji (firmy), wskazana przez aż 42% respondentów.



Poza czynnikami wspomnianymi w opisanym badaniu część kandydatów szczególnie wysoko ceni również otwartość pracodawcy na ich osobowość czy upodobania. Może to oznaczać np. dawanie zatrudnionym wyboru, czy chcą pracować zdalnie, czy w biurze, niezależnie albo jako część zespołu. Umożliwienie zachowania równowagi między pracą a życiem prywatnym, np. poprzez udostępnianie karnetów sportowych czy zdrowych przekąsek, to również plus. Podobnie jak wysokiej klasy sprzęt, ciekawe projekty oraz poczucie posiadania wpływu na ostateczny kształt opracowywanego produktu czy usługi.



Jak widać, benefity pozapłacowe nie zawsze działają. A przynajmniej nie tak, jak powinny albo jak życzyliby sobie tego pracodawcy. Specjaliści IT mogą zresztą odczuwać pewien przesyt, ponieważ często są przyzwyczajeni do otrzymywania ofert bardzo bogatych pod względem dodatków. Być może trafniej jest zatem wybrać profesjonalny Employer Branding, inwestując w działania, które stawiają biznes w jak najlepszym świetle. A wizerunek dobrego pracodawcy, który dba o wszystkich swoich ludzi, ale i szanuje partnerów biznesowych jest wart każdych pieniędzy.



Rekrutacja deweloperów – doświadczenie Sowelo procentuje



Niestety, wiedza o tym, co w ramach rekrutacji programistów faktycznie działa, a co jest krokiem chybionym nie jest powszechna. Pracodawcy często stosują tu metodę prób i błędów, wdrażając te benefity, o których sądzą, że są atrakcyjne dla deweloperów. Ale czy niezwykle konkurencyjny rynek pracy dla branży IT to dobre miejsce na takie eksperymenty i nerwowe ruchy? Z pewnością nie.



Zdecydowanie lepiej jest oszczędzać czas i pieniądze, wybierając właściwą agencję rekrutacyjną. Taką, która specjalizuje się w pozyskiwaniu najlepszych programistów oraz innych profesjonalistów z branży IT. I zatrudnia konsultantów, którzy z jednej strony potrafią ich znaleźć, a z drugiej – zainteresować i przyciągnąć. Właśnie tak, jak w przypadku Sowelo Consulting.



Dzięki kilkunastoletniemu doświadczeniu i realizacji ponad 1,2 tys. projektów pracownicy tej firmy wiedzą wszystko o rekrutacji deweloperów. Mając centralę w Krakowie, zatrudniają specjalistów IT do pracy zarówno w Polsce i Europie, jak i na całym świecie. Doskonale orientują się, które benefity, a nawet jakie słowa trafiają najlepiej do pracowników tej branży. Zdają sobie też sprawę z różnic kulturowych i przemian na poziomie globalnym, które mają niebagatelny wpływ na rynek pracy.



Istnieje wiele powodów, dla których możesz potrzebować pomocy dobrej agencji, której podstawowe zadanie to rekrutacja IT, jak Sowelo Consulting. Niektóre z nich to headhunting, Executive Search, Interim Recruitment czy też outsourcing procesu rekrutacji (RPO) oraz wspomniany Employer Branding. Decydując się na podjęcie współpracy, zyskujesz dostawcę wszystkich tych, najwyższej klasy usług, redukując przy tym koszty prowadzenia naboru pracowników.



Oczywiście w ramach wszelkich procedur rekrutacyjnych niezwykle istotne jest poznanie motywacji kandydatów. Rekruterzy muszą znać przyczyny zawodowych decyzji podejmowanych przez pracowników branży IT, jeśli chcą przyciągać odpowiednich ludzi. Doświadczeni konsultanci firmy Sowelo mają na to sprawdzone sposoby. To jednak wiedza, którą dzielą się jedynie ze swoimi klientami. Bo jest po prostu bezcenna.



