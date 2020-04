Piątek 24 kwietnia 2020 AMD i Nvidia zwiększają swoje zamówienia u TSMC

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 05:01 Podczas gdy większość firm boryka się ze spadkiem zamówień tak TSMC ma odwrotny problem. Partnerzy tajwańskiego przedsiębiorstwa wręcz biją się o dostęp do litografii 7nm oraz nieco starszych procesów produkcyjnych. Dla firmy najważniejszym partnerem jest rzecz jasna Apple, ale firma Tima Cooka przechodzi właśnie na 5nm, co oznacza, że TSMC będzie mieć dodatkowe moce produkcyjne. Ten fakt niemal natychmiast został wykorzystany przez Nvidię i AMD, które to koncerny nie mają własnych fabryk i muszą posiłkować się wsparciem zewnętrznych podwykonawców.



Aktualnie największymi odbiorcami chipów wytwarzanych w procesie 7nm są HiSilicon oraz Qualcomm, ale Digitimes uważa, że do końca drugiego kwartału ich pozycja spadnie na rzecz AMD, które stanie się tym samym największym klientem TSMC jeśli chodzi o tę technologię. Dowodem na to może być fakt, że niedawno koncern z Sunnyvale zamówił u swojego partnera 30 000 wafli krzemowych wykonanych w 7nm, co stanowiło 21% produkcji TSMC w tym procesie.







