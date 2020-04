Piątek 24 kwietnia 2020 Wydajność jednego wątku w Ryzenie 3 3300X zbliżona do i7 7700K

Autor: Wedelek | źródło: Guru3D/der8auer | 05:15 (10) Do sieci trafił wynik wydajności Ryzena 3 3300X w programie Cinebench R15, a konkretnie we wbudowanym w niego teście pojedynczego wątku. Najnowszy procesor AMD osiągnął w nim wynik 199pkt, a więc mniej więcej tyle ile i7 7700K, z tym, że procesor Intela pracował z wyższym o 200MHz zegarem. Co prawda wspomniany układ Chipzilli ma już kilka lat, ale po pierwsze w swoim czasie był to TOPowy przedstawiciel średniej półki cenowej, a po drugie od tego czasu IPC w procesorach Intela nie wzrosło zauważalnie. Dodatkowo tak testowany Ryzen jak i i7 7700K to procesory 4-rdzeniowe z obsługą ośmiu wątków, wiec ich porównanie jest jak najbardziej na miejscu.



Na pewno zainteresują się nim gracze, którzy nie chcą zbyt dużo wydawać na nową maszynę do gier, a przy tym chcieliby w przyszłości mieć możliwość łatwego upgrade’u. W przypadku Ryzenów 3000 i płyt głównych z podstawką AM4 mamy w zasadzie pewność kompatybilności z kolejną rodziną CPU, czyli Ryzenami 4000.

Model Ryzen 3 3300X do sprzedaży trafi za kilkanaście lub najdalej za kilkadziesiąt dni w cenie około 120 dolarów.



A skoro już jesteśmy przy procesorach AMD, to Roman “der8auer” Hartung podkręcił ostatnio starusieńkiego FX-8350 do poziomu 8 127MHz używając w tym celu układu chłodzenia ciekłym azotem. Filmik z tego wydarzenia znajdziecie poniżej:









K O M E N T A R Z E

pal licho (autor: kombajn4 | data: 24/04/20 | godz.: 05:55 )

i7-7700K Ale że 1 rdzeń wypadł lepiej o jeden punkt od i9-10900X(skromne 3300zł) z boostem do 4,5 GHz i o 2 punkty lepiej od bezpośredniego konkurenta i3-10300 z boostem 4,4 GHz to już pokazuje jak bardzo cepy Intela stoją w miejscu.



@up (autor: PCCPU | data: 24/04/20 | godz.: 10:51 )

Jak mają nie stać w miejscu skoro to cały czas rdzenie x86 Skylake?



fajne jest to (autor: Mario2k | data: 24/04/20 | godz.: 11:09 )

Że stara zapyziała technologia Intela daje radę z najnowszą technologią AMD.

Jakie będą lamenty jak w końcu Intel zapoda coś nowego godnego następcę.



inne testy (autor: Zbyszek.J | data: 24/04/20 | godz.: 11:11 )

w CB 20 single R3 3300X wypada o 5 procent lepiej od 7700K (491 vs 466 pkt)



W MultiThread zarówno w CB15 jak i CB20 nowy R3 3300X wypada lepiej niż 7700K



https://wccftech.com/...e-cpu-benchmarks-leak-out/



@Mario (autor: rookie | data: 24/04/20 | godz.: 11:32 )

Tu chodzi o to, że low end od AMD już przegania i7 sprzed 3 lat. A u Intela cały czas 14nm a i zmian w obrębie tych 14 nm mało. Pamiętasz przyrost mocy w zen+? Intel o czymś takim mógłby pomarzyć...



@ rookie (autor: Shark20 | data: 24/04/20 | godz.: 14:58 )

Jedno i drugie jest prawdą. I że Intel nie ma nic nowego tylko 14nm Skylake, oraz low end AMD dogonił high-end Intela z 2017 roku.



I prawdą jest też to, że zapyziała technologia Intela nadal jakoś broni się przed nową technologią AMD, w dodatku wykonaną w znacznie nowszym procesie litograficznym (bardzo zbliżona wydajność jednego wątku w obu rozwiązaniach: IPC x taktowanie). Broni się przynajmniej do poziomu CPU mających ~25-30 rdzeni, bo nowszy proces pozwolił AMD upakować ich ponad 2 razy więcej.



@Mario2k (autor: rainy | data: 24/04/20 | godz.: 15:02 )

Już pomijając trollowaty wydźwięk Twojej wypowiedzi, nie widzę specjalnie powodu do radości dla Intela - tak jak napisał już rookie, procesor AMD za 120 dolarów jest porównywalny, a może nawet szybszy niż ich topowy układ kosztujący 3 lata temu 350 dolarów.



Btw, nie liczę tutaj HEDT w rodzaju 6800K/6850K/6900K/6950X.



... (autor: krzysiozboj | data: 24/04/20 | godz.: 16:00 )

Skoro każdy czyta tabelkę jak chce, to ja też :D

low end AMD 3300X gromi topowe rozwiązanie Intela w postaci 10900X :D Do tego Intel załapał rozwój wsteczny, bo współczesne jego rozwiązania są wolniejsze od tych wcześniejszych, tu aż strach myśleć co będzie za 2-3 lata, topowe rozwiązania na poziomie starego i7-2600?



@8. (autor: krzysiozboj | data: 24/04/20 | godz.: 16:03 )

I by mi tu nie było heheszków. Kolejność w tabelce jest jaka jest, na górze intel 7-gen, niżej 9-gen, a na końcu 10-gen. Tu wręcz oczywistym jest, że z czasem niżej pojawi się 11-gen, a później jeszcze niżej 12-gen i 13-gen. Pewnie wszystkie w procesie 14+...+ ( ilość plusów z każdą gen większa)



@ 7 (autor: Shark20 | data: 24/04/20 | godz.: 16:39 )

"Już pomijając trollowaty wydźwięk Twojej wypowiedzi, nie widzę specjalnie powodu do radości dla Intela - tak jak napisał już rookie, procesor AMD za 120 dolarów jest porównywalny, a może nawet szybszy niż ich topowy układ kosztujący 3 lata temu 350 dolarów."



Ale jakie to ma znaczenie, skoro R3 3300X jest porównywalny do i3-10300 za również podobne pieniądze ? Oba procki będą dostępne najpóźniej do czerwca, mniej więcej w tym samym czasie.



