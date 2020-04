Piątek 24 kwietnia 2020 Kolejne darmowe gry od Epic Games

Autor: Wedelek | źródło: Epic Store | 05:29 Kolejny tydzień, to kolejna darmowa gra od Epic Games. Tym razem z ich sklepu pobrać można For the King, czyli tytuł stanowiący połączenie elementów z gatunku roguelike ze strategią, turowym systemem walki oraz proceduralnie generowanymi mapami. Na początku maja dostaniemy natomiast pierwszoosobowy survival horror osadzony w mrocznym i niepokojącym klimacie. Mowa o wydanej w 2010 roku grze Amnesia: The Dark Descent, którą swoją drogą można było już pozyskać przy okazji promocji organizowanych przez konkurencyjne dla Epica usługi. Oprócz Amnesi w tym samym czasie do konta Epic będzie też można przypisać Crashlands, czyli niewielką grę przygodową stawiającą w równym stopniu na akcję i fabułę.



Aby skorzystać z propozycji Epica należy odwiedzić TĘ stronę.













