Piątek 24 kwietnia 2020 Intel zachęca do zakupów procesorów 9-tej generacji i kusi bonusami

Autor: Wedelek | źródło: Overclockers.co | 17:29 Intel przygotował nową akcję promocyjną w ramach której osoby, które zakupią procesor z rodziny Coffee Lake lub Cascade Lake-X z serii Core i5 lub wyższej otrzymają dostęp do specjalnego pakietu obejmującego kilka wybranych gier i programów, a także dodatki dla gry World Of Tanks i The Cycle oraz miesiąc subskrypcji usługi Origin Access. Na razie opisywana akcja obowiązuje jedynie w wybranych krajach, w tym w Wielkiej Brytanii, gdzie nosi nazwę Accelerate Your Game. Aby z niej skorzystać należy kupić nowy procesor Intela 9-tej generacji do dnia 30 września włącznie, a następnie zrealizować otrzymany kupon rabatowy przed 30 października bieżącego roku.



Pełna lista tytułów objętych powyższą akcją znajduje się poniżej:



• Gears Tactics,

• Hitman 2,

• Dungeons 3,

• Halo Wars 2,

• Video Studio Pro 2019,

• Corel Painters Essentials 7,

• dodatki dla gier The Cycle i World of Tanks,

• miesięczny abonament Origin Access.









