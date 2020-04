Piątek 24 kwietnia 2020 Podczas GTC 2020 Nvidia opowie nam więcej o GPU Ampere

Autor: Wedelek | źródło: Nvidia | 17:46 Ze względu na pandemię wirusa COVID-19 tegoroczne targi zostały albo w całości odwołane, albo przeniesione do sieci gdzie będą odbywać się w formie osobnych pokazów na żywo, oczywiście bez udziału publiczności. Jedną z największych firm technologicznych, która zdecydowała się na prezentację swoich nowych rozwiązań za pośrednictwem sieci Internet jest Nvidia, która na swoim blogu umieściła oficjalne zaproszenie na organizowany przez siebie pokaz w ramach GPU Technology Conference. Poprowadzi go Jensen Huang, czyi wieloletni szef Nvidii, a samo wydarzenie będzie mieć miejsce 14 maja bieżącego roku o godzinie 6 rano czasu Pacyficznego, tj. o 15:00 czasu lokalnego Polski.



Oficjalnie firma nie zdradza co dokładnie chce nam pokazać, ale już w samym nagłówku wyraźnie daje do zrozumienia, że możemy się spodziewać nowych informacji o GPU Ampere. No bo jak inaczej tłumaczyć zwrot „Get Amped” wymieniony już na samym początku wpisu.



Pokaz będzie można obejrzeć na oficjalnym kanale Nvidii w serwisie YouTube – Link znajdziecie TUTAJ.



