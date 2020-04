Piątek 24 kwietnia 2020 Microsoft znów psuje Windowsa 10

Autor: Wedelek | 17:20 Jeżeli ktoś z Was łudził się, że wykorzystanie SI do szukania błędów w kodzie i rezygnacja z wprowadzania nowych zmian do Windowsa sprawi, że nowe poprawki dla dziesiątki będą pozbawione baboli, to Microsoft właśnie wylał na niego wiadro zimnej wody. Najnowsza aktualizacja o symbolu KB4549951 przeznaczona dla kompilacji 1903 i 1906 wywołała u niektórych użytkowników bardzo poważne problemy z płynnością i stabilnością OSu, a także z działaniem sieci bezprzewodowych. Ci bardziej szczęśliwi nie mogą poprawnie korzystać z WiFi i Bluetooth, a ich urządzenia działają zauważalnie wolniej. Ci bardziej pechowi borykają się natomiast z tzw. niebieskimi ekranami śmierci (BSOD), które na dodatek potrafią wyświetlić różne kody błędów.



Zaleca się więc jak najszybsze odinstalowanie wadliwej poprawki o ile jest to jeszcze możliwe lub wykorzystanie narzędzia przywracania systemu, jeśli ten „nie wstaje”. I pomyśleć tylko, że KB4549951 miała jedynie załatać kilka wykrytych błędów w zabezpieczeniach systemu, nie dodając do niego nawet jednej nowej funkcjonalności. Aż strach pomyśleć co będzie, gdy Microsoft wyda w końcu zbiorczą poprawkę dla Windows 10. A ta już niedługo.



