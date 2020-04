Jak działa smartband? Czy warto go mieć?

Wszechobecna moda na zdrowy styl życia nie mija. Zdrowa żywność, rynek odzieży sportowej i gadżetów sportowych cieszą się nieustającym powodzeniem. Nic zatem dziwnego, że inteligentne opaski sportowe stają się topowym must have wśród osób aktywnych, biegaczy, rowerzystów czy chodziarzy.



Zastanawiasz się, czym jest smartband i czy warto go mieć? Przeczytaj nasze porady lub po prostu odwiedź sklep sportowy i przejrzyj kilka topowych modeli.

Co to jest smartband?

Smartband to mały, sportowy gadżet, który przypomina sportowy zegarek lub gumową opaskę na nadgarstek. Dedykowany jest dla osób aktywnych lub tych, które chcą monitorować swój organizm w trakcie dnia, a nawet nocy. Podstawowy model opaski sportowej to wydatek do 100 złotych. Nie będzie to oczywiście wielofunkcyjny „kombajn”, ale spokojnie wystarczy, jeśli zależy Ci jedynie na podstawowych funkcjach i porządnym wykonaniu. Funkcjonalność opaski sportowej smartband pozwala modyfikować trening, tak by poprawić jego efektywność. Jego użycie może mieć również charakter motywacyjny lub informacyjny. Jak działa i jakie ma funkcje – czyli smartband w pigułce

Działanie smartbanda opiera się na zamieszczonych po wewnętrznej stronie opaski sensorach, które kontrolują pracę organizmu w trakcie wysiłku. Wszystkie zebrane przez nią dane można wyświetlić np. na smartfonie. Producenci smartbandów zawsze zamieszczają informację z jakimi systemami operacyjnymi kompatybilny jest dany model opaski. Podstawowe funkcje smartband to: - pomiar spalonych kalorii, - pomiar liczby wykonanych kroków, - pomiar pokonanego dystansu. Więcej opcji oferują, bardziej zaawansowane technicznie modele. Są to między innymi: - zegarek i budzik, - pomiar czasu trwania ćwiczenia, - rozpoznanie podjętej aktywności, - monitor jakości i czasu snu, - funkcja pulsometru, - pomiar tempa ćwiczeń. Na rynku znajdziesz również modele dedykowane dla konkretnych dziedzin sportowych, takich jak bieganie, jazda na rowerze czy pływanie. Zalety smartbanda , które sprawią, że musisz go mieć Opaski sportowe mają oczywiście wiele zalet, jest jednak kilka dzięki którym smartbandy znajdują coraz większą rzeszę wiernych „nosicieli”. Sprawdzisz funkcjonowanie swojego ciała w trakcie treningu Ćwiczysz regularnie, ale nie do końca masz świadomość jak działa cały ten proces oraz które z ćwiczeń przynoszą najlepsze rezultaty. Użycie inteligentnej opaski sportowej zdecydowanie podnosi poziom świadomości treningowej. Dowiesz się w trakcie której aktywności spalasz najwięcej kalorii czy ile czasu należy ćwiczyć, by osiągnąć ujemny bilans kaloryczny. Smartband, czyli trener personalny na nadgarstku Dzięki opasce smartband każdy może mieć swojego prywatnego trenera personalnego na nadgarstku. Sprawdzi czas, ilość pokonanych kilometrów lub przypomni o konieczności podjęcia aktywności fizycznej. Analizuj – zmieniaj – IDŹ DO CELU! Tak! Ta mała opaska sportowa to skarbnica specjalistycznej wiedzy! Wystarczy wyświetlić informacje na smartfonie lub innym urządzeniu kompatybilnym z opaską i przeanalizować zebrane dane. Bez najmniejszego problemu można zmodyfikować trening tak, by był skuteczniejszy, a efekty szybsze do osiągnięcia!