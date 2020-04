Poniedziałek 27 kwietnia 2020 Ryzen 3 3100 i Ryzen 3 3300X różnią się budową

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 06:06 Firma AMD zaprezentowała ostatnio dwa nowe budżetowe procesory - Ryzen 3 3100 oraz Ryzen 3 3300X. Obydwa CPU mają 4 rdzenie z obsługą 8 wątków, są wytwarzane w 7nm procesie litograficznym i oparte o najnowszą architekturę ZEN 2. Podstawowa różnica między nimi to cena i taktowanie - Ryzen 3 3100 kosztuje 99 USD i ma taktowanie 3,6-3,9 GHz, a Ryzen 3 3300X kosztuje 119 USD i ma taktowanie 3,8-4,3 GHz. Okazuje się, że to nie jedyne różnice. Droższy Ryzen 3 3300X ma aktywny jeden moduł CCX w pełnej konfiguracji - z 4 rdzeniami i 16 MB pamięci L3.



Inaczej wygląda konfiguracja procesora Ryzen 3 3100, który ma aktywne moduły CCX, w każdym z nich działa po 2 rdzenie i 8 MB pamięci L3.



Sumarycznie liczba rdzeni i pojemność pamięci L3 jest w obu modelach identyczna, ale konfiguracja użyta w Ryzenie 3 3300X zapewnia trochę niższe opóźnienia w komunikacji pomiędzy rdzeniami, co w niektórych testach może mieć symboliczny wpływ na wydajność wielowątkową.







