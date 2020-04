Poniedziałek 27 kwietnia 2020 TSMC rozpoczyna prace nad litografią 2nm

Autor: Zbyszek | źródło: DigiTimes | 06:09 Serwis branżowy DigiTimes twierdzi, że firma TSMC poinformowała właśnie swoich inwestorów o rozpoczęciu prac nad procesem litograficznym 2nm. Firma miała przekazać im informację, że w jej laboratoriach rozpoczęły się już badania eksploracyjne i prace badawczo-rozwojowe dotyczące procesu litograficznego 2nm, który zostanie wdrożony po opracowaniu litografii 3nm. Aktualnie producent oferuje procesy litograficzne 7nm w trzech wersjach (zwykłej, ulepszonej, i ulepszonej z fototechniką EUV). Gotowy jest także proces 5nm, dla którego trwa już produkcja testowa i prowadzone są prace zmierzające do uruchomienia produkcji masowej.



Trwają prace badawcze nad opracowaniem procesu litograficznego 3nm, których zakończenie jest spodziewane przez TSMC w 2022 roku.



W przypadku litografii 2nm, TSMC nie podaje obecnie daty, w jakiej spodziewa się ją opracować. Można założyć, że w optymistycznym scenariuszy nastąpi to jeszcze przed 2025 rokiem.



Zdaniem ekspertów, będzie to dla TSMC duże wyzwanie, ponieważ dalsza miniaturyzacja wymaga bardziej egzotycznych materiałów i konstrukcji tranzystorów. Dlatego ich zdaniem, w przypadku litografii 2nm nie będzie już możliwości zastosowania tranzystorów typu FinFET, i TSMC będzie musiało zmierzyć się z opracowaniem tranzystorów typu GAAFET (gate-all-around field-effect transistor).



Warto dodać, że konkurencyjny Samsung zamierza przejść na technologię GAAFET już w 3nm litografii.



